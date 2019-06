Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca Moscova l-a informat despre retragerea majoritatii personalului rus prezent in Venezuela, in sustinerea regimului lui Nicolas Maduro, relateaza AFP, informeaza News.ro.

- Presedintele american, Donald Trump, a propus miercuri Cubei o deschidere daca isi retrage sprijinul pentru presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, iar, daca acest lucru nu se va intampla, el si-a reiterat amenintarile cu o blocada economica mai mare si o sporire a sanctiunilor, transmite EFE,…

- Presedintii Vladimir Putin si Donald Trump sunt la curent cu evenimentele in desfasurare in Venezuela, unde sute de oameni se afla marti pe strazi in incercarea de a-l inlatura de la putere pe Nicolas Maduro si de a-l sprijini pe autoproclamatul presedinte Juan Guaido, potrivit newss.ro.Presedintele…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca administrația SUA nu au impus înca "cele mai stricte sancțiuni" împotriva regimului președintelui venezuelean Nicolas Maduro, relateaza site-ul postului CNN. "Într-un anumit moment, îmi imaginez ca lucrurile…