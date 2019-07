Trump anunță că la festivitățile de la Washington de Ziua Națională a SUA vor fi expuse și tancuri Președintele american Donald Trump a declarat ca în cadrul festivitaților de joi de la Washington, cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite, vor fi expuse tancuri Abrams și Sherman noi-nouțe, însa vor fi luate masuri ca vehiculele blindate sa nu avarieze infrastructura din oraș, potrivit Mediafax care citeaza CBS News. "Trebuie sa fim destul de atenți cu tancurile, deoarece drumurile au tendința de a nu dori sa susțina tancuri grele. Deci trebuie sa le punem în anumite zone, dar avem tancuri Sherman noi-nouțe și avem tancuri Abrams noi-nouțe", le-a spus luni președintele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

