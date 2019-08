Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Phenian a asistat personal la lansarea unor noi modele de rachete teleghidate catre Coreea de Sud. Kim Jong-un a declarat ca atacul este o "avertizare solemna" la adresa statului vecin.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a inspectat un nou submarin, acordand o atentie deosebita sistemului de armament al acestuia, la o saptamana dupa ce regimul de la Phenian a denuntat viitoarele manevre militare comune ale Coreei de Sud si Statelor Unite.

- Kim Jong-un a acceptat in final invitația-surpriza din partea lui Donald Trump de a veni la o intalnire in zona demilitarizata dintre cele doua state coreene. Președintele american a facut de asemenea un gest surprinzator – a intrat pe teritoriul Coreei de Nord, alaturi de Kim Jong-un. Mulți analiști,…

- In Coreea de Nord, stat condus de liderul Kim Jong-un, sute de oameni au fost condamnați la pedeapsa capitala pentru furturi sau distrugerea proprietații statului. Familia și prietenii apropiați sunt forțați sa asiste la execuțiile publice. Dezvaluirile cutremuratoare au ieșit la iveala in urma unui…

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a exprimat incurajarea fata de dezvoltarea economica a Coreei de Nord intr-un discurs tinut la Phenian, relateaza Associated Press, conform news.ro.Intr-un discurs tinut joi seara, Xi a notat ca tara condusa de Kim Jong-un „a initiat o noua linie strategica…

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit in Coreea de Nord pentru o vizita istorica la Phenian, care are ca scop revitalizarea unei aliante cu probleme, atat el cat si liderul nord-coreean Kim Jong-un avand propriile dificultati in relatiile cu presedintele american Donald Trump, conform The Guardian.

- Presedintele nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste o noua intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump. Liderul de la Phenian a trimis la Casa Alba o scrisoare in care a solicitat organizarea celui de-al treilea summit.

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Statelor Unite, John Bolton, este "peste masura de ignorant" susținând ca testele recente cu rachete ale Coreei de Nord au încalcat rezoluțiile ONU, a declarat Ministerul de Externe al Coreei de Nord, scrie Reuters. Potrivit…