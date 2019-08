Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si talibanii afgani au reluat joi negocierile in Qatar in vederea ajungerii la un acord care sa permita retragerea soldatilor americani din Afganistan dupa 18 ani de conflict, informeaza AFP citand o sursa americana sub protectia anonimatului. Aceasta a 9-a runda de discutii intre insurgenti…

- Negocierile dintre reprezentanții Statelor Unite și cei ai talibanilor, referitoare la o eventuala retragere a trupelor americane din Afganistan, s-au incheiat luni fara un acord, iar reprezentații ambelor parți iși vor consulta superiorii pentru a decide asupra pașilor urmatori, potrivit Reuters,…

- Statele Unite si talibanii afgani au reluat sambata la Doha, in Qatar, negocieri cruciale in vederea incheierii unui acord care sa deschida calea pentru o retragere a trupelor americane din Afganistan dupa 18 ani de interventie, o promisiune de campanie a presedintelui Donald Trump, informeaza France…

- Statele Unite se pregatesc sa retraga mii de soldati din Afganistan ca parte a unui acord cu talibanii pentru a pune capat conflictului de aproape doua decenii din aceasta tara, au relatat joi media americane, preluate de DPA. Surse anonime citate de The Washington Post si CNN au spus ca acordul prevede…

- Cel puțin 35 de oameni, în principal femei și copii, au murit dupa ce autobuzul în care se aflau a trecut peste o mina, în vestul Afganistanului, anunța Reuters. AFP vorbește de un bilanț de cel puțin 28 de morți."În aceasta dimineața în jurul orei 06,00 (01,30…

- Conferinta va fi gazduita de Qatar si de Germania. Potrivit emisarului american, dialogul interafgan este 'un element esential al cadrului de pace cvadripartit si un pas important in avansarea procesului de pace afgan'. Zalmay Khalilzad se afla in Qatar pentru a conduce delegatia americana cu talibanii…

- Statele Unite si talibanii vor avea o noua runda de negocieri la 29 iunie, a afirmat sambata emisarul SUA pentru negocierile de pace in Afganistan, Zalmay Khalilzad, exprimandu-si speranta obtinerii de progrese pentru a pune capat celui mai lung razboi american, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Statele Unite si talibanii vor avea o noua runda de negocieri la 29 iunie, a afirmat sambata emisarul SUA pentru negocierile de pace in Afganistan, Zalmay Khalilzad, exprimandu-si speranta obtinerii de progrese pentru a pune capat celui mai lung razboi american, relateaza AFP. "Pe baza…