- "China a acceptat sa reduca si sa elimine taxele vamale asupra masinilor ajunse in China din Statele Unite. In prezent, aceste taxe vamale sunt de 40%", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba care s-a intalnit cu Xi Jinping la finalul summitului G20 desfasurat la Buenos Aires. Sambata,…

- China ''va reduce si va elimina'' taxele vamale asupra automobilelor americane pe care le importa, a afirmat duminica seara presedintele american, Donald Trump, la o zi dupa armistitiul convenit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in razboiul lor comercial, scrie agerpres.ro.

- Cei doi presedinti "au ajuns la un acord pentru a pune capat aplicarii de noi taxe vamale", a declarat ministrul chinez de externe, Wang Yi, in cadrul unei conferinte de presa, dupa dineul de lucru de peste doua ore al liderilor celor doua state si al consilierilor lor. Ministrul adjunct al…

- China si Statele Unite au convenit sa opreasca noile tarife comerciale, ambele natiuni angajandu-se in noi negocieri comerciale in urma carora se spera ca in decurs de 90 de zile sa se ajunga la o intelegere, a precizat Casa Alba sambata, la finalul intalnirii dintre presedintele SUA, Donald Trump,…

- "Este un model de acord de liber schimb care va schimba peisajul comercial pentru totdeauna", a spus presedintele american, prezent alaturi de omologul mexican si premierul canadian la aceasta ceremonie desfasurata la Buenos Aires chiar inaintea deschiderii summitului G20. "Odata cu semnarea…

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani. Statele Unite au impus deja taxe vamale pentru produse…