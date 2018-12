Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din China l-a criticat joi pe ministrul apararii american in exercitiu, Jim Mattis, pentru ''acuzatiile sale false'' impotriva Chinei, dar a avut si cuvinte de lauda pentru eforturile lui de a promova legaturile militare chino-americane, transmite Reuters. Presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, luni, ca va putea initia discutii cu liderii Chinei si Rusiei pentru oprirea "cursei incontrolabile a inarmarii" la nivel mondial."Sunt sigur ca, la un moment dat in viitor, presedintele Chinei, Xi Jinping, si cu mine, impreuna cu presedintele…

- Administrația de la Beijing spera ca discuțiile dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau american Donald Trump din cadrul summitului G20 vor avea un rezultat pozitiv, au transmis reprezentanții Ministerului de Finanțe din China, citați de Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua preluate de Agerpres. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afirmat ca Statele Unite ale Americii (SUA) ar trebui sa respecte calea de dezvoltare a Chinei si interesele sale legitime, relateaza Reuters si Xinhua. Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american…

- Accidend grav pe o autostrada din nord-vestul Chinei, in care au fost implicate 31 de autovehicule. Cel putin 14 oameni au murit si 27 au fost raniti sambata seara, pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei de stiri Xinhua. Șoferul unui camion greu a pierdut controlul volanului si a…

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa preluate de Agerpres. Trump…