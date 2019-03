Presedintele american, Donald Trump, s-a referit vineri la "suferintele" nord-coreenilor pentru a explica decizia sa de a anula o serie de sanctiuni impuse de propriul guvern pentru a mari presiunea asupra Phenianului, relateaza AFP. "Ei sufera mult in Coreea de Nord (...) si m-am gandit pur si simplu ca in acest stadiu nu sunt necesare sanctiuni suplimentare", a declarat Donald Trump in cursul unei discutii cu jurnalistii aflati la clubul sau din Mar-a-Lago, in Florida. "Asta nu inseamna nu o voi face mai tarziu", a adaugat el, insistand asupra vointei sale de a pastra bunele raporturi cu liderul…