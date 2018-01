Trump: America este tot pe primul loc. Nu vom tolera practici comerciale incorecte

Stiri pe aceeasi tema

- Reluandu-si sloganul dintotdeauna, presedintele american Donald Trump a dat asigurari vineri, la Davos, ca "American First (America mai intai, n.r.) nu este America singura", intr-un discurs menit sa le ofere asigurari partenerilor comerciali si diplomatici ai Statelor Unite, nauciti de derapajele sale…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti". Totodata, Trump a lansat…

- Actuala prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a ajuns in Palm Beach, Florida, joi, in aceeasi saptamana in care si-a anulat in ultimul moment vizita programata alaturi de sotul ei, Donald Trump, la Davos, in Elvetia, informeaza CNN. O sursa din politia americana a confirmat pentru…

- Presedintele american Donald Trump a calificat vineri drept "fake news" (informatii false - n.r.) informatiile din presa conform carora ar fi vrut anul trecut sa-l concedieze pe procurorul special responsabil cu ancheta privind ingerinta rusa in alegerile din 2016, transmit Reuters si AFP. …

- Miliardarul George Soros a declarat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, ca administratia condusa de Donald Trump nu va rezista mai mult de 4 ani. “Consider administratia Trump un pericol pentru lume, dar o privesc ca un fenomen temporar, care va disparea in 2020, sau chiar mai repede.…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Aceasta relatie speciala dintre Marea Britanie si America este la fel de puternica…

- Miliardarul George Soros l-a atacat din nou pe Donald Trump, dar și pe giganții internetului Googe și Facebook, intr-o declarație la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.„Cred ca administrația Trump este un pericol pentru lume. Dar o consider un fenomen temporar care va disparea in…

- Seful celei mai mari banci de investitii din lume, Jamie Dimon, a spus pentru CNBC, joi, ca reducerea taxelor pentru companiile americane va majora salariile si va aduce un boom economic in America. „Eu cred ca este posibil sa atingem o crestere economica de 4% in acest an”, a spus Jamie…

- Presedintele Donald Trump a apreciat joi c palestinienii au dat dovada de ”lipsa de respect” fata de Statele Unite si a anuntat suspendarea unor ajutoare in valoare de cateva sute de mii de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocieri de pace sub egida Washingtonului, relateaza AFP.”Ei…

- Palestinienii au dat dovada de ”lipsa de respect” fata de Statele Unite, a declarat joi presedintele Donald Trump si a anuntat suspendarea unor ajutoare in valoare de cateva sute de mii de dolari daca acestia nu accepta sa participe la negocieri de pace sub egida Washingtonului, relateaza AFP, citat…

- Oficiali palestinieni au respins joi presiunile presedintelui american Donald Trump pentru a-i face sa revina la masa negocierilor cu Israelul sub auspiciile Statelor Unite. "A refuza sa te intalnesti cu opresorul tau nu inseamna lipsa de respect, ci a te respecta pe tine insuti", a declarat…

- Relatiile comerciale intre Statele Unite si Marea Britanie se vor intensifica semnificativ, a declarat joi presedintele SUA, Donald Trump, dupa intrevederea pe care a avut-o la Forumul Economic de la Davos cu premierul britanic, Theresa May.

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a spus miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale. "Sunt dispus sa o fac (...) Chiar as vrea…

- Donald Trump este dispus sa fie audiat „sub juramant” de procurorul special Robert Mueller, in ancheta privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din Statele Unite. Acest dosar spinos a marcat primul an din mandatul liderului de la Casa Alba . „Sunt dispus sa o fac (…) Chiar as vrea sa fac asta”,…

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a afirmat miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale, scrie AFP."Sunt dispus sa o fac (...)…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Forumul Economic Mondial de la Davos, care examineaza cauzele si solutiile pentru problemele politice, economice si sociale din societate, este organizat in perioada 23-26 ianuarie, iar Donald Trump va sustine un discurs vineri la pranz."Mergem la Forumul Economic Mondial sa impartasim…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile în regiunea Afrin din Siria s-a soldat pâna acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii…

- Statele Unite ale Americii au aprobat tarife controversate pentru masinile de spalat si panourile solare importate, scrie BBC. Miscarea este echivalenta cu politica lui Donald Trump, "America prima",...

- Presedintele american Donald Trump va participa la Forumul economic de la Davos (Elvetia) din aceasta saptamana, a confirmat Casa Alba, in urma acordului incheiat pentru reluarea activitatii guvernului american, dupa trei zile de blocaj, relateaza AFP. "Daca totul se petrece cum am prevazut, in urma…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, in…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Prietenia dintre fostul președinte al Americii, Barack Obama, și Prințul Harry este de notorietate și, cu toate ca o lume intreaga s-ar aștepta ca soții Obama sa fie prezenți la nunta regala, iata ca, se pare, nu va fi nici pe departe așa. Biograful Casei Regale britanice, Duncan Larcombe, a contrazis…

- Presedintele american Donald Trump va participa în premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat în perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- Anul acesta, a fost unul in care s-a simtit din plin implicarea Statelor Unite in agitatia politica de la noi. America a tras de maneca politicienii care incearca sa schimbe legile Justitiei si a convins Guvernul sa cumpere de peste Ocean rachete de miliarde de dolari.

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- De la investirea lui Donald Trump la catastrofele climatice, trecind prin criza catalana sau tirurile de rachete nord-coreene, AFP prezinta momentele-cheie care au marcat anul 2017, scrie News.ro. UN AN TRUMP Pe 20 ianuarie, miliardarul republican Donald Trump, in virsta de 70 de ani, devine presedintele…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unul dintre cele mai bizare fenomene pe care le putem observa astazi in politica este ca cel mai mare partid, la putere fiind, joaca in defensiva. Creand doar aparența ca ar fi in ofensiva. Acest comportament ii aduce PSD-ului daune uriașe. Și, din aceasta perspectiva, Stanga…

- ”Ce face liderul Americii? Profereaza amenintari. Domnule Trump, nu puteti cumpara cu dolarii dumneavoastra vointa libera si democratica a Turciei", a declarat Recep Tayyip Erdogan, citat de agentia Anadolu. "Unele tari numesc Statele Unite «leagan al democratiei». Acest leagan al democratiei…

- Numarul mexicanilor retinuti in timp ce incercau sa treaca granita in Statele Unite a scazut puternic in anul 2017. In timp ce unii afirma ca scaderea se datoreaza faptului ca presedintele Trump a imbunatatit controlul granitelor, altii sunt de parere ca nu are absolut nici o legatura cu Trump si ca…

- Un denunț venit din România. Și veți vedea singuri, stimați cititori, ca este vorba de un denunț în toata regula. Este un eveniment fara precedent în istorie. Denunțați sunt în primul rând doi ambasadori ai Statelor Unite, care și-au îndeplinit misiunea la București.…

- "Tarile noastre au stabilit un dialog diversificat. Recent, la Soci, am avut un summit la care au participat Rusia, Iran si Azerbaidjan. Presedintele (iranian Hassan) Rouhani a participat, de asemenea, la summit. Ne-am intalnit, de asemenea, in cadrul unui eveniment international multilateral -…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Decizia administrației americane este cu atat mai șocanta cu cat argumentele pe care se bazeaza aceasta schimbare brutala a politicii oficiale a Statelor Unite fața de animalele salbatice sunt considerate eronate de catre organizațiile ecologiste.Autoritațile americane au anulat astfel o interdicție…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- La un an dupa ce Donald Trump a caștigat alegerile prezidențiale in Statele Unite, un sondaj publicat zilele acesta arata ca americanii iau in serios scandalul Trump-Rusia, scrie MSNBC. „Agenți de informații ai Statelor Unite au declarat ca cred ca guvernul rus a incercat sa influențeze rezultatul alegerilor…

- Cele mai vizitate orașe din lume in 2017 sunt și anul acesta principalele capitale mondiale și marile cente financiare, arata un top realizat de Euromonitor International, citat de CNN. Pentru al noualea an consecutiv, Hong Kong s-a menținut pe primul loc in topul celor mai vizitate orașe din lume,…

- Inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor au facut in ultima luna controale la hypermarketuri din judetul Constanta, aplicand sanctiuni de peste 70.000 de lei pentru practici comerciale incorecte, printre abaterile gasite aflandu-se vanzarea unor fructe ca produse de categoria…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Schimburile comerciale dintre Statele Unite și Japonia "nu sunt echitabile" și vor trebui renegociate, a declarat luni președintele american, Donald Trump, intr-un discurs la Tokyo in fața reprezentanților mediilor de afaceri din cele doua țari, transmite AFP. "Trebuie sa…

- Donald Trump s-a imbarcat pentru cea mai lunga calatorie diplomatica efectuata de un președinte al Statelor Unite in decenii, sosind vineri in Hawaii, prima oprire inaintea unui turneu de aproape doua saptamani, relateaza sambata dpa. În timpul acestui turneu prelungit, Trump urmeaza…

- Intr-o postare pe Twitter, președintele Statelor Unite a spus ca autorul atacului din New York ar trebui condamnat la moartea. Donald Trump a mai precizat și ca barbatul, internat in spital, a cerut sa i se aduca un steag al Statului Islamic. Intr-o postare pe contul sau de socializare, președintele…

- Donald Trump, presedintele SUA, a scris, miercuri, pe Twitter ca individul care a comis atacul de marti din New York a ajuns pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul programului ”loteria vizelor”, adaugand ca vrea sa elimine acest program, relateaza The Associated Press. ”Teroristul…