Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs joi la 88 kilometri vest-sud-vest de localitatea Nikolskoye, in zona peninsulei Kamceatka din Orientul Indepartat Rus, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Centrul de alerta de tsunami din Pacific…

- Trump a declarat ca cina lor dupa summit-ul G20 din Buenos Aires „a fost o intalnire grozava si productiva plina de posibilitati nelimitate atat pentru SUA cat si pentru China”, informeaza The Guardian, conform News.ro. Intr-un comunicat emis de purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, sunt…

- Gara Atocha din centrul capitalei Spaniei, Madrid, a fost evacuata miercuri, cu putin inainte de ora locala 10:00, la ordinul politiei, a anuntat societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, potrivit Reuters si EFE preluate de Agerpres. Totodata, reteaua de trenuri regionale…

- Democratii au obtinut marti seara o victorie pretioasa in alegerile de la jumatate de mandat, preluand controlul partial asupra Congresului, insa ”valul” anti-Trump anuntat o vreme nu a avut loc, relateaza AFP.Totusi, odata ce democratii preiau majoritatea in Camera Reprezentantilor, creste probabilitatea…

- Susan Rice, fostul ambasador american la ONU in timpul administratiei Barack Obama, a considerat ca rezultatele alegerilor vor arata lumii ca Statele Unite "nu si-au pierdut mintile", informeaza miercuri dpa. Susan Rice, care a fost si consilier pentru securitate nationala, a scris pe…

- Republicanii isi mentin controlul asupra camerei superioare a Congresului, in urma unor victorii in state-cheie precum Indiana, Texas si North Dakota. Insa democratii sunt pe cale sa obtina controlul in Camera Reprezentantilor, ceea ce va reprezenta o lovitura la adresa agendei presedintelui.…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…