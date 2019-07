''Iranul face multe lucruri rele in acest moment, ei ar face bine sa fie foarte atenti'', a declarat liderul de la Casa Alba, raspunzand unei intrebari despre nerespectarea de catre Iran a angajamentelor prevazute in acordul privind programul nuclear al Teheranului, din care SUA s-au retras in urma deciziei lui Trump, care a hotarat in plus sa reinstituie sanctiunile impotriva Iranului.



Teheranul a anuntat la inceputul lunii mai ca va incalca treptat angajamentele asumate in 2015 daca ceilalti semnatari ai acordului nu ii vor permite sa ocoleasca sanctiunile americane ce ii sufoca…