Stiri pe aceeasi tema

- In cursul negocierilor de saptamana trecuta cu Washingtonul, a indicat ministrul, Mexicul a refuzat ca migrantii prezenti pe teritoriul mexican si care doresc sa solicite azil in Statele Unite sa o faca in Mexic. Reprezentantii Mexicului au acceptat totusi sa reexamineze aceasta problema in termen…

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat marți ca Teheranul nu va fi "amagit" de propunerea președintelui american Donald Trump privind negocierile și nu va renunța la programul sau nuclear, relateaza Mediafax, citând cotidianul The New York Times. Tensiunile din relațiile între…

- Presedintele american, Donald Trump, a gasit o noua metoda de a lupta cu imigrantii din Mexic. Liderul de la Casa Alba a decis sa introduca taxe de cinci procente pentru toate produsele mexicane, pana cand autoritatile de la Ciudad de Mexico vor intreprinde masuri eficiente

- Situatia actuala nu se preteaza la negocieri cu Statele Unite, a apreciat marti presedintele iranian Hassan Rohani, acuzand Washingtonul ca poarta un ”razboi economic” impotriva Iranului, in urma retragerii americane din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si reimpunerii sanctiunilor…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri suspendarea taxelor vamale asupra otelului si aluminiului provenind din Canada si Mexic, deschizand calea ratificarii noului acord de liber schimb care uneste cele trei tari, noteaza AFP preluat de agerpres. "Tocmai am ajuns la un acord…

- Cea de-a 11-a runda de negocieri comerciale chino-americane va avea totuși loc in cursul acestei saptamani, la Washington. In ciuda anunțului facut de președintele Trump ca va proceda la noi majorari de taxe vamale (de la 10 la 25%) la noi marfuri importate din China, delegația chineza este gata de…

- Reprezentanții statelor membre UE au aprobat joi principiul de inițiere a negocierilor comerciale cu Statele Unite, punând capat mai multor saptamâni de blocaj cu Franța, care s-a opus acestor discuții, relateaza AFP.Mandatul negocierilor va fi acordat oficial luni Comisiei Europene,…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi în cadrul reuniunii cu vicepremierul chinez Liu He, care se afla la Washington pentru discuții comerciale, ca acordul cu China se apropie foarte mult și ca ar putea fi încheiat în aproximativ patru saptamâni, relataeza Mediafax…