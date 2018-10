Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti seara Honduras, Guatemala si El Salvador cu taierea ajutorului daca nu reusesc sa-i opreasca pe migranti sa le traverseze frontierele in drum spre SUA, relateaza DPA, informeaza Agerpres."Am informat astazi tari ca Honduras, Guatemala si El Salvador…

- Organizatorul unei caravane de migranti din Honduras a fost retinut marti in Guatemala, in timp ce guvernul SUA a amenintat ca va retrage ajutorul acordat ambelor tari, precum si pentru El Salvador, in cazul in care fluxul de migranti care vor sa ajunga in SUA nu va fi oprit, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Dupa ce a acuzat saptamana trecuta retelele sociale ca ingradesc vocile conservatoare, presedintele american Donald Trump a lansat marti dimineata critici la adresa Google, afirmand ca rezultatele motorului de cautare sunt 'trucate', informeaza AFP. 'Cand cauti 'Trump News' pe Google dai doar…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți pe pagina sa de Twitter ca sancțiunile nou impuse impotriva Iranului sunt "cele mai mușcatoare", adaugand ca, in noiembrie, "se vor ridica la un alt nivel".

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut miercuri ministrului justitiei Jeff Sessions sa puna capat anchetei privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016. Afirmand, intr-o postare pe Twitter, ca aceasta ancheta este marcata de conflictele de interese ale procurorului special Robert…

- Zilele trecute, Donald Trump a pornit un atac fara precedent la adresa Iranului, dupa ce presedintele american fusese sfatuit de presedintele iranian Hassan Rouhani „sa nu se mai joace cu coada leului“. Prin intermediul retelei de socializare Twitter, Trump l-a amenintat pe Rouhani: „Nu mai ameninta…

- Presedintele american Donald Trump i-a solicitat, prin intermediul unui mesaj pe Twitter, omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa intervina pentru eliberarea unui pastor american detinut in Turcia pe baza unor acuzatii de terorism si spionaj, relateaza agentia de stiri Dpa.