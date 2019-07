Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii la Washington are o impresie foarte proasta despre Donald Trump, transmitand Londrei ca presedintele american este un „incompetent“ si conduce o administratie „unica in disfunctionalitatea ei“, relateaza adevarul.ro.

- Donald Trump a dezvaluit ca a anulat in ultimul moment atacuri aeriene progranate vizand instalatii in Iran, dupa ce apararea aeriana iraniana a distrus un avion american fara pilot (drona) de spionaj, de tip QR-4 Global Hawk care se afla, firma Teheranul, in sptatiul aerian iranian. "Daca Statele Unite…

- Japonia se arata ingrijorata de planurile celor doi candidați care vor sa preia fotoliul de premier al Marii Britanii. Dupa demisia Theresei May, atat Boris Johnson, cat și Jeremy Hunt au susținut ideea unui Brexit fara acord comercial intre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Japonezii, prin vocea…

- Zi decisiva pentru Calin Popescu Tariceanu! Senatorii trebuie sa dea vot pe raportul Comisiei juridice, care a avizat favorabil saptamana trecuta solicitarea DNA privind incuviintarea inceperii urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca fostul ministru britanic de externe, Boris Johnson, ar fi un prim ministru "excelent". Declarația vine cu doua zile înainte de vizita sa de stat în Regatul Unit unde se va întâlni cu actualul șef al guvernului,…

- Statele Unite vor riposta "cu forta majora" daca Iranul va ataca obiective americane din Orientul Mijlociu, a avertizat marti presedintele Donald Trump, in contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului SRI-PICCJ: Laura Codruta Kovesi le cerea…