Trump ameninta ca va distruge economia Turciei, daca Erdogan merge prea departe cu ofensiva din Siria Presedintele american Donald Trump a lansat luni un atac dur impotriva Turciei, tara aliata in cadrul NATO, avertizand ca ii va distruge economia daca Ankara va merge prea departe cu ofensiva planificata in Siria, desi el insusi a deschis calea incursiunii turce.



Trump a spus "ca va distruge si nimici" economia turca, daca "va depasi limita" cu ofensiva in Siria, in urma deciziei de duminica de a retrage fortele americane din nord-estul Siriei.



Retragerea americana va lasa fortele conduse de kurzi din Siria, aliate de mult timp ale Washingtonului, vulnerabile in fata unei incursiuni…

Sursa articol: business24.ro

