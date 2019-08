"Vom pleca daca este necesar", a declarat presedintele american in fata angajatilor unei uzine chimice a societatii Shell, situata in Pennsylvania.



"Stim ca ne jecmanesc de ani de zile si asta nu se va mai intampla niciodata", a mai spus miliardarul republican.



Nu este pentru prima data ca presedintele american ameninta sa paraseasca organizatia mondiala pe care o considera, in timpul campaniei sale electorale, "caduca".



Vara trecuta, Trump a estimat ca OMC trateaza "foarte prost" SUA de ani de zile. El a dat asigurari ca daca organizatia "nu se reformeaza", Washingtonul…