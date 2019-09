Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a cerut vineri tarilor europene sa isi ia inapoi cetatenii care s-au alaturat gruparii jihadiste Statul Islamic si care acum sunt inchisi in centre de detentie in...

- Conflictul intre fortele ucrainene lupta si separatistii pro-rusi din regiunea Donbas s-a soldat cu peste 13.000 de morti incepand din 2014, iar ciocnirile sporadice continua in ciuda unui armistitiu, reaminteste Reuters. Ucraina, Rusia, Germania si Franta au negociat ultima oara in octombrie 2016…

- Președintele iranian Hassan Rohani a exclus, marți, orice negocieri bilaterale cu Washingtonul și a avertizat ca Teheranul, așa cum a anunțat deja, va reduce in continuare din angajamentele in materie nucleara luate prin acordul internațional de la Viena, daca in urmatoarele doua zile nu are loc vreun…

- In timpul conversatiei telefonice, cei doi lideri au convenit sa continue planurile de a organiza un summit in asa-zisul format Normandia, care include Franta, Germania, Rusia si Ucraina, pentru solutionarea conflictului ucrainean, a spus Steffen Seibert.Presedintele francez Emmanuel Macron…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, gazda summitului G7 incheiat luni la Biarritz, a declarat ca la aceasta reuniune nu s-a ajuns la un consens privind reprimirea Rusiei in acest grup, dorita de presedintele american Donald Trump, dar respinsa mai ales de Franta si Germania, potrivit agentiilor…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la testul unui "lansator de rachete multiplu", starnind duminica critici moderate din parte presedintelui american Donald Trump si ingrijorarea premierului japonez Shinzo Abe, informeaza AFP.Agentia de presa oficiala nord-coreeana KCNA a descris duminica…

- "Textul asupra climatului a fost adoptat", au indicat surse din anturajul presedintelui Emmanuel Macron chiar de incheiere a G20. Acest acord, in format 19 plus1 reafirma sprijinul celor 19 tari, intre care China, Franta si Germania, marelui acord de lupta impotriva incalzirii climatice semnat in…

- ​Progresul înregistrat în cadrul negocierilor menite sa salveze Acordul Nuclear nu este suficient pentru a convinge Iranul sa își schimbe planul de a renunța rând pe rând la respectarea prevederilor acordului, a transmis Abbas Araqchi, adjunct al ministrului iranian de…