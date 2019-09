Trump amana scumpirea taxelor la produsele chinezesti... "in semn de bunavointa"

Stiri pe aceeasi tema

- 'La solicitarea vicepremierului Chinei Liu He si in cinstea sarbatoririi, pe 1 octombrie, a celei de-a 70-a aniversari a Republicii Populare Chineze, am convenit, ca semn de bunavointa, sa amanam de la 1 la 15 octombrie cresterea tarifelor vamale asupra unor bunuri echivaland cu 250 miliarde de dolari…

- SUA a impus un nou set de tarife vamale suplimentare pentru marfuri din China in valoare de 112 miliarde de dolari, noile taxe reprezentand o escaladare accentuata a razboiului comercial dintre cele doua mari economii ale lumii, anunța BBC, potrivit Mediafax.Mișcarea este prima faza a celui…

- Presedintele american, Donald Trump, le-a cerut, vineri dupa-amiaza, companiilor americane care au activitati in China sa revina in Statele Unite, in contextul amplificarii conflictului comercial dintre cele doua țari. “Tara noastra a pierdut, in mod stupid, mii de miliarde de dolari in relatia cu China…

- China se opune cu tarie deciziei Washingtonului de a aplica tarife suplimentare pentru produse din China in valoare de 550 de miliarde de dolari si a avertizat Statele Unite ca vor exista consecinte daca nu vor opri ”masurile gresite”, transmite Reuters, conform news.ro.Comentariile au fost…

- Beijingul nu va face concesii in urma deciziei Washingtonului de a amana impunerea de taxe vamale suplimentare de 10% la anumite bunuri provenite din China, a declarat, miercuri, secretarul american pentru comert, Wilbur Ross, adaugand ca este prea devreme sa evalueze stadiul

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va impune noi taxe vamale pentru importurile de produse fabricate in China de la 1 septembrie, ceea ce ar insemna taxe pentru efectiv toate marfurile chinezesti care ajung in Statele Unite, potrivit CNN. „Discutiile comerciale continua, iar in timpul…

- Potrivit actului de inculpare, Liu Zhongtian, fondator si fost CEO al grupului, este suspectat ca a ascuns natura importurilor de aluminiu din SUA pentru a evita plata unei sume de 1,8 miliarde de dolari in taxe vamale.El este acuzat ca, incepand din 2008, a prezentat piese de aluminiu…

- La doar cateva zile dupa un armistitiu in razboiul comercial cu China, guvernul american a amplificat presiunea asupra Uniunii Europene intr-o disputa veche privind subventiile acordate pentru avioane, avertizand ca va impune tarife pentru bunuri suplimentare in valoare de 4 miliarde de dolari, transmite…