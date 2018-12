Stiri pe aceeasi tema

- ​Donald Trump si Xi Jinping au declarat sambata armistitiu in conflictul lor comercial, suspendand aplicarea unor noi taxe vamale asupra importurilor din China, la finalul unei intalniri de la Buenos Aires, relateaza AFP.

- Donald Trump si Xi Jinping au declarat sambata armistitiu in conflictul lor comercial, suspendand aplicarea unor noi taxe vamale asupra importurilor din China, la finalul unei intalniri de la Buenos Aires, relateaza AFP preluat de agerpres. Cei doi presedinti "au ajuns la un acord pentru a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avut o intrevedere de aproximativ doua ore cu omologul sau din China, Xi Jinping, cu ocazia summitului G20, desfasurat in Argentina, informeaza site-ul agentiei Bloomberg.

- "Superioritatea militara a Statelor Unite - coloana vertebrala a influentei sale mondiale si a securitatii nationale - s-a erodat la un nivel periculos", dezvaluie raportul comisiei parlamentare asupra strategiei apararii nationale. "Armata americana ar putea inregistra un numar inacceptabil de…

- Potrivit media de stat chineze, presedintele Xi a mai spus, in cadrul unei intalniri cu fostul secretar de stat american Henry Kissinger la Beijing, ca SUA si China au o opinie corecta una despre cealalta in ce priveste intentiile strategie. Numindu-l pe Kissinger un vechi prieten al poporului…

- Discutia telefonica vine in contextul inrautatirii disputei comerciale intre cele doua tari, cele mai mari economii ale lumii. "Tocmai am avut o discutie lunga si foarte buna cu presedintele chinez Xi Jinping. Am discutat despre multe subiecte, cu un accent special pe comert", a scris Trump…

- Statele Unite si China si-au impus reciproc noi tarife vamale, cele mai mari economii mondiale nearatand nici un semn ca ar atenua razboiul comercial care a afectat pietele financiare globale, transmite Reuters. Luni, la ora 04:01 GMT, au intrat în vigoare tarifele vamale americane de 10% asupra…

- "Razboiul comercial condus de China impotriva Statelor Unite dureaza de ani de zile", a declarat secretarul de stat in timpul unui interviu acordat duminica televiziunii Fox News, atribuind Beijingului responsabilitatea pentru conflictul taxelor vamale intre cele doua mari puteri, relateaza AFP. Administratia…