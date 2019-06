Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca a amanat la solicitarea opozitiei democrate arestarea unor familii fara acte in regula, care urma sa inceapa duminica in peste zece orase din Statele Unite, informeaza AGERPRES."La cererea democratilor, am amanat cu doua saptamani procesul…

- Preturile petrolului au crescut puternic joi, dupa ce Iranul a doborat o drona militara americana, alimentand temerile legate de un conflict intre cele doua tari, transmite CNBC. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă pe piaţa americană, a închis joi în urcare cu 2,89…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite sunt „în poziția dorita fața de China”, menționând ca Administrația de la Beijing este cea care „a încalcat acordul” și încearca acum sa renegociere, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Vom…

- Rusia nu isi va creste productia de petrol in viitorul imediat, in pofida inaspririi sanctiunilor americane impotriva Iranului, a declarat presedintele Vladimir Putin, transmite AFP. Preţul petrolului a sărit în ultimele zile până aproape de pragul de 75 de dolari pentru prima…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca Statele Unite se retrag din Tratatul ONU privind comertul cu arme. Liderul de la Casa Alba a facut aceasta declaratie in cadrul unui discurs la Indianapolis in fata Asociatiei Nationale pentru Arme, care susține ca tratatul

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca "Arabia Saudita si alte" tari sunt de acord sa isi majoreze productia de petrol. "Am vorbit cu Arabia Saudita si altii pe tema majorarii fluxului de petrol. Toti sunt de acord", a scris pe Twitter presedintele american. Liderul de la…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca "Arabia Saudita si alte" tari sunt de acord sa îsi majoreze productia de petrol, la câteva zile dupa înasprirea sanctiunilor americane control petrolului iranian, relateaza AFP citat de Agerpres."Vorbit cu…

- Zarif i-a scris o scrisoare presedintelui iranian Hassan Rouhani in care ii cere sa actioneze in acest sens, informeaza un comunicat al ministerului sau, publicat la scurt timp dupa decizia SUA de a include Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Iranului, pe "lista organizatiilor teroriste straine"…