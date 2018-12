Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri seara ca Statele Unite au castigat impotriva retelei teroriste Stat Islamic si a venit timpul ca militarii americani din Siria sa revina acasa.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente…

- Statele Unite se pregatesc sa-si retraga militarii din Siria, unde sunt desfasurati sa lupte impotriva gruparii Statul Islamic, alaturi de Fortele Democratice Siriene (FDS), o coalitie arabo-kurda. Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat luni hotarat sa 'se debaraseze' de militiile kurde din nordul Siriei daca Statele Unite nu le vor convinge sa se retraga, relateaza AFP. Aceasta noua amenintare din partea presedintelui Erdogan survine la trei zile dupa o convorbire…

- Presedintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul in cazul in care sunt atacati cu pietre de membrii unui grup mare de imigranti latino-americani care se indreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Președintele american Donald Trump a calificat luni mass-media "Fake News" drept "adevarați dușmani ai poporului" care sunt vinovați de "furia" resimțita in Statele Unite in plina perioada electorala, la doua zile dupa atacul sangeros dintr-o sinagoga din Pittsburgh, scrie AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca va incepe reducerea asistentei financiare acordate statelor Guatemala, Honduras si El Salvador, din cauza ca nu opresc imigrantii latino-americani care se indreapta spre Statele Unite.

- Administrația Statelor Unite a decis dublarea numarului de diplomați americani in Siria, in contextul in care organizația terorista Stat Islamic este aproape infranta, a declarat Jim Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Euronews, citat de Mediafax.