Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat joi "surprins" de cat de prost merg negocierile cu privire la Brexit, remarcand ca premierul britanic Theresa May nu i-a ascultat sfaturile, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Sunt surprins cat de prost merg negocierile. Eu i-am oferit premierului…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri în Camera Comunelor un ragaz de doua saptamâni prin care s-a amânat o revolta vizând blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala întârziere a parasirii…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca se asteapta la o crestere "puternica" a schimburilor comerciale cu Marea Britanie dupa iesirea acesteia din Uniunea Europeana, s-a aratat optimist in legatura cu perspectiva de a pune capat razboiului comercial cu China si a laudat inca a data…

- Irlanda a cazut de acord cu Comisia Europeana sa accelereze pregatirile pentru posibilitatea ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord, a sustinut vineri Margaritis Schinas, purtator de cuvânt al lui Jean-Claude Juncker, potrivit publicatiei americane The New York…

- Peste 170 de patroni din Marea Britanie fac apel, intr-o scrisoare publicata joi de „The Times“, la un nou referendum privind iesirea tarii lor din Uniunea Europeana. Este singurul mijloc de a evita haosul, apreciaza ei.

- Presedintele american Donald Trump ar putea vizita Marea Britanie in mai 2019, dupa ce britanicii vor parasi Uniunea Europeana, in martie, a declarat luni ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, scrie agerpres.ro.

- Doi consilieri ai premierului Marii Britanii, Theresa May, iși fac planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema ieșirii țarii din Uniunea Europeana. Deși șefa cabinetului de la Londra nu este de acord cu organizarea unui nou referendum, doi consilieri ai sai se pregatesc pentru acest scenariu.…