Trump afirmă că nu doreşte să restabilească politica de separare a familiilor de migranţi Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca nu intentioneaza sa restabileasca politica de separare a familiilor de migranti, care a incetat in iunie 2018 ca urmare a tulburarilor pe care le-a provocat, relateaza AFP.



"Nu intentionam sa facem acest lucru", a spus el, subliniind in acelasi timp ca aceasta masura a avut un efect descurajator real. "Cand nu aplici aceasta masura, aceasta atrage mult mai multi oameni pana la frontiera", a spus el.



"Eu sunt cel care a pus capat acestei politici", a spus Trump, afirmand ca sistemul a fost pus in aplicare de predecesorul…

Sursa articol: agerpres.ro

