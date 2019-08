Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul militar al ayatollahului Ali Khamenei a spus intr-un rar interviu acordat presei occidentale cum vede Teheranul scena internaționala, potrivit Agerpres.Ali Shamkhani, secretarul Consiliului national de securitate al Iranului si o personalitate influenta in cadrul regimului iranian,…

- Autoritatile israeliene au anuntat joi ca interzic intrarea in Israel a doua parlamentare americane din cauza sustinerii acordate de acestea campaniei de boicotare a statului israelian si ca urmare a unei cereri a presedintelui SUA, Donald Trump, potrivit AFP.

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Israelul ar da dovada de "o mare slabiciune" daca ar accepta intrarea pe teritoriul sau a doua membre ale Congresului SUA musulmane si propalestiniene, care intentioneaza sa se deplaseze in Teritoriile palestiniene, potrivit AFP citata de Agerpres.…

- Huawei Technologies Co Ltd, compania chineza pusa pe lista neagra a SUA din cauza unor preocupari de securitate nationala, a ajutat in secret Coreea de Nord sa creeze si sa intretina o retea comerciala wireless, relateaza luni Washington Post, citand surse si documente interne, relateaza Reuters, informeaza…

- Donald Trump a reiterat vineri ca Statele Unite au ”doborat” joi o drona iraniana in Stramtoarea Ormuz, dupa ce Washingtonul a anuntat ca detine probe clare in acest sens, ceea ce Iranul a dezmintit categoric, relateaza AFP.

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu "se grabește" sa faca o ințelegere cu Coreea de Nord privind programul sau nuclear, reiterand ca relațiile dintre cele doua state sunt pozitive, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters.

- Președintele american Donald Trump l-a laudat pe fostul ministru britanic de Externe, Boris Johnson, spunand despre acesta ca ar putea fi un "excelent" prim-ministru al Marii Britanii, informeaza Mediafax citand postul CNBC.

- Presedintele american Donald Trump parea sa recunoasca joi faptul ca Rusia l-a ‘ajutat’ sa fie ales la Casa Alba, insistand in acelasi timp ca nu a fost deloc implicat in aceasta, potrivit France Presse. Miliardarul republican sustinea pana acum ca victoria sa in alegerile din 2016 se datoreaza lui…