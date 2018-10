Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, ca in continuare nu este satisfacut de explicatiile Riadului privind decesul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, adaugand insa ca nu vrea sa dispara investitiile realizate in Statele Unite de companii si persoane din Arabia Saudita.

- Presedintele american Donald Trump a criticat in termeni duri sambata seara, intr-un interviu acordat publicatiei The Washington Post, explicatiile Arabiei Saudite privind moartea jurnalistului Jamal Khashoggi, spunand ca "este evident ca au existat inselatorii si au existat minciuni". …

- Potrivit versiunii Riadului, jurnalistul si opozantul saudit a murit in urma unei incaierari, care s-a terminat rau, cu peroane cu care s-a intalnit in misiunea diplomatica. Donald Trump a catalogat credibila explicatia data de Riad cu privire la moartea jurnalistului, care traia de un an in Statele…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat ca "ucigasi fara scrupule" ar putea fi responsabili pentru disparitia si presupusa crima a jurnalistului Jamal Khashoggi, anuntand ca l-a trimis pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a discuta cu regele Salman, relateaza AP.

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- Presedintele american Donald Trump, initial mai reticent in ceea ce priveste implicarea autoritatilor saudite in disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat sambata daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o “pedeapsa severa” Riadului.

- Presedintele american Donald Trump a estimat ca Arabia Saudita s-ar putea afla in spatele disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca, daca acest lucru se va adeveri, SUA vor aplica o 'pedeapsa severa' Riadului, transmit sambata Reuters si AFP, potrivit Agerpres. ''Pentru moment, ei (sauditii)…

- Președintele american Donald Trump a declarat, joi, ca Statele Unite sunt "foarte dure" in cazul dispariției jurnalistului saudit și se tem ca acesta a fost asasinat in Istanbul, adaugand ca "avem oameni care ancheteaza cazul și colaboram impreuna cu Turcia și cu Arabia Saudita', relateaza agenția Associated…