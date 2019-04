Stiri pe aceeasi tema

- Raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in campania pentru alegerile prezidentiale americane si suspiciunile asupra lui Donald Trump de obstructionare a justitiei va fi publicat joi, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, citat de agentiile AFP si Reuters.…

- Rusia a confirmat trimiterea de efective militare in Venezuela, argumentand ca este o decizie luata in conformitate cu legislatia acestei tari si denuntand incercarea Statelor Unite de a efectua o lovitura de stat. "Continuand retorica agresiva impotriva Venezuelei si incercand in mod deschis…

- Ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane, din 2016, s-a incheiat. Procurorul special desemnat in acest caz si-a finalizat raportul si l-a predat Departamentului de Justitie. Concluziile urmeaza sa fie prezentate Congresului.

- ​Procurorul general al SUA, William Barr, nu se va recuza de la supravegherea anchetei privind amestecul rusesc în alegerile din 2016 și a posibilelor legaturi dintre Donald Trump și Moscova, a declarat luni purtatoarea de cuvânt al Departamentului de Justitie, relateaza Reuters, potrivit…

- Fostul avocat personal al presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, va fi audiat joi, in spatele usilor inchise, de Comisia pentru serviciile de informatii a Senatului, care investigheaza ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si orice eventuala complicitate a acesteia…

- Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, marti, SUA ca ar incerca sa se amestece in afacerile interne ale Republicii Moldova, unde vor avea loc alegeri parlamentare la 24 februarie, conform unui comentariu al diplomatiei ruse citat de agentia de presa oficiala TASS, citat de Agerpres. 'Ingerinta…

- ​Denunțata de Donald Trump, însa considerata cruciala de catre opozanții sai - ancheta procurorului special Robert Mueller asupra ingerintei ruse în alegerile prezidentiale americane din 2016 este aproape sa fie încheiata, a anuntat luni procurorul general interimar al SUA, Matthew…