Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca fostul ministru britanic de externe, Boris Johnson, ar fi un prim ministru "excelent". Declarația vine cu doua zile înainte de vizita sa de stat în Regatul Unit unde se va întâlni cu actualul șef al guvernului,…

- Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de externe Boris Johnson, care este vazut ca favorit, actualul ministru de externe, Jeremy Hunt, secretarul pentru dezvoltare internationala Rory Stewart si fostul ministru al muncii si pensiilor Esther McVey. May și-a anunțat demisia May…

- Un tribunal londonez a anuntat joi ca va decide miercuri daca sa-l convoace sau nu pe fostul ministru de externe Boris Johnson, acuzat ca a mintit in privinta costului aderarii Marii Britanii la Uniunea Europeana in cadrul campaniei pentru referendumul din 2016

- Boris Johnson, fostul ministru de Externe si sustinator al Brexit, este principalul favorit printre liderii Partidului Conservator pentru a o inlocui pe Theresa May la conducerea partidului si implicit in functia de premier.

- Boris Johnson, fostul ministru de Externe si un politician pro-Brexit, este principalul favorit printre membrii Partidului Conservator pentru a o inlocui pe Theresa May la conducerea partidului si implicit in functia de premier, relateaza Reuters potrivit news.ro.Conform unui sondaj YouGov…

- China a informat luni ca nu va participa la discutii cu Statele Unite si Rusia privind un nou acord pentru limitarea armelor nucleare, relateaza Reuters potrivit news.ro.Presedintele american Donald Trump a declarat ca el si presedintele rus Vladimir Putin au discutat vineri despre posibilitatea…

- ”UE nu recunoaste suveranitatea Israelului in teritoriile ocupate, iar aceasta pozitie, reiterata in numeroase randuri, se aplica si Platoului Golan”, anexat in 1967 de statul evreu, a declarat ea intr-o dezbatere cu eurodeputati, reuniti marti la Strasbourg in cadrul ultimei lor sesiuni plenare…

- Procurorul special Robert Mueller ”nu il exonereaza in mod clar si explicit pe presedintele” Donald Trump in ancheta rusa, a declarat duminica presedintele Comisiei Jurdiciare din cadrul Camerei Reprezentantilor Jerry Nadler, care a primit o scrisoare in care secretarul Justitiei Bill Barr prezinta…