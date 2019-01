Trump afirmă că blocajul administraţiei federale ar putea dura mult timp Presedintele SUA Donald Trump a apreciat miercuri ca blocajul administratiei federale americane ('shutdown') care dureaza de 12 zile ar putea dura "mult timp", afirmatie facuta cu cateva ore inainte de a primi oficialitati din ambele tabere pentru a incerca sa puna capat impasului, relateaza AFP. "Cred ca oamenii din aceasta tara cred ca am dreptate", a afirmat presedintele american, care cere finantarea construirii unui zid la granita cu Mexicul, proiect contestat de democrati. "Cei 5,6 miliarde de dolari sunt o suma atat de mica si se refera la securitatea nationala", a mentionat Donald… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

