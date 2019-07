Trump, acuzat de "vandalism diplomatic". Este opinia fostului ambasador britanic la Washington, Kim Darroch

Stiri pe aceeasi tema

- "Administrația este decisa asupra unui act de vandalism diplomatic, aparent din motive ideologice și de personalitate - era acordul lui Obama", scria ambasadorul Kim Darroch intr-o depeșa diplomatica confidențiala din mai 2018. Diplomatul britanic mai sublinia in raport ca exista divergențe…

