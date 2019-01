Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump i-ar fi cerut fostului sau avocat Michael Cohen sa minta în cadrul audierii sale în Congres, în 2017, în ceea ce privește discuțiile legate de un proiect imobiliar în Rusia, scrie site-ul BuzzFeed, care citeaza doua surse din poliția federala, potrivit AFP.În…

- "Reputatia FBI a fost patata pentru ca presedintele Statelor Unite, impreuna cu acolitii sai, a mintit in permanenta in legatura cu acesta. In fata acestor minciuni, multi oameni de bine (...) cred aceste absurditati", le-a declarat James Comey jurnalistilor pe culoarele Congresului de la Washington.…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, a fost condamnat la trei ani de inchisoare in New York miercuri pentru infractiuni care includ declaratii false in fata Congresului si plati ilegale facute catre doua femei carora le-a cumparat tacerea privind aventurile extraconjugale ale presedintelui…

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Cohen a pledat vinovat in fata tribunalului federal din Manhattan, New York, privind declaratii false in fata Congresului intr-o investigatie care incearca sa afle daca echipa de campanie a lui Donald Trump a colaborat cu Rusia in alegerile prezidentiale din 2016. Proiectul Organizatiei Trump implica…

- Democratii vor ancheta legaturile financiare personale ale presedintelui american Donald Trump cu Arabia Saudita si Rusia, a declarat duminica Adam Schiff, viitor presedinte al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Congresului american - n.r.), informeaza…

- Partidul Democrat din Statele Unite a stabilit zeci de teme care ar putea face obiectul unor investigatii ale Camerei Reprezentantilor privind activitatea presedintelui Donald Trump, afirma surse citate de site-ul de stiri Axios.com preluat de mediafax.Partidul Democrat a obtinut majoritatea…

- Membri europeni ai NATO au indemnat joi Statele Unite ca mai degraba sa incerce sa determine Moscova sa revina la respectarea Tratatului INF decat sa se retraga din el, pentru a evita o scindare a Aliantei Nord-Atlantice, de care Rusia ar putea profita, au declarat diplomati pentru Reuters, infomreaza…