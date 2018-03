Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ca va excepta Uniunea Europeana de la taxele vamale asupra otelului si aluminiului daca aceasta va renunta la propriile bariere impuse produselor americane, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Taxele vamale de 25% asupra importurilor de…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- Japonia avertizeaza ca taxele pe care Donald Trump a decis sa le impuna importurilor de otel si aluminiu vor afecta grav economia mondiala si anunta ca va lua masurile care se impun. Ministrul de Externe japonez a catalogat drept "regretabile" taxele pe care Statele Unite au decis sa le aplice,…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Uniunea Europeana a anunțat ca ar putea taxa suplimentar produse importante din Statele Unite, precum untul de arahide, sucul de portocale, afinele si bourbon-ul din SUA, daca Donald trump va impune taxe vamale pentru importurile de oțel și aluminiu, scrie Agerpres care citeaza AFP. “O lista provizorie…

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze…

- Producatorii auto europeni au cerut presedintelui Donald Trump sa reconsidere introducerea tarifelor la importurile de vehicule fabricate in Uniunea Europeana, pe fondul temerilor privind un razboi comercial. "Producatorii europeni nu doar importa masini in SUA, ei au fabrici importante acolo,…

- Uniunea Europeana pregateste taxe vamale simetrice contra unor produse specifice americane, ca reactie la tarifele impuse de presedintele Donald Trump la importurile de otel si aluminiu, dar, potrivit Financial Times, deciziile ambelor parti risca sa fie incalcari ale reglementarilor internationale.

- Lista include, de asemenea, produse de machiaj, iahturi, motociclete, bourbon, orez, merisoare si suc de portocale. Valoarea totala a importurilor care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde de euro (3,46 miliarde de dolari), au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Uniunea Europeana (UE) ia in considerare aplicarea unor tarife de 25% la bunuri de 3,5 miliarde de dolari - o treime otel, o treime bunuri industriale si o treime produse agricole - pentru "a reechilibra" comertul bilateral, au declarat surse UE. "Vom pune tarife pe bourbon, motociclete…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- La o intalnire organizata la Casa Alba cu oficiali din industria SUA, Trump a promis ca va reconstrui industria americana a aluminiului si a otelului, afirmand ca in ultimele decenii aceasta a fost tratata incorect de alte state. Decizia va spori probabil tensiunile cu China, intr-un moment…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Coreea de Nord a denunțat, duminica, ultimele sanctiuni unilaterale americane anuntate vineri drept un ”act de razboi”, se arata intr-un comunicat difuzat de agentia nord-coreeana KCNA, relateaza AFP, citat de News.ro . Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizand sa izoleze…

- Presedintele american Donald Trump va face public „cel mai mare set de sanctiuni din istorie” pentru Coreea de Nord, scrie BBC. Noile masuri vor avea ca tinta 56 de nave si companii de transport maritim. Comunitatea internationala deja a impus numeroase sanctiuni Coreei de Nord din cauza programului…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca va avea la Bruxelles intalniri cu oficiali din Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul UE, mentionand ca va discuta si despre "asaltul asupra legilor Justitiei" dat de PSD-ALDE si va reafirma atasamentul ferm al USR fata de respectarea valorilor…

- Denuntand comisiile, anchetele si 'ura intre partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost…

- Alesi democrati din Congresul SUA au facut un apel duminica la presedintele Donald Trump sa respecte statul de drept si sa nu-i concedieze pe inaltii responsabili cu ancheta privind legaturile dintre Rusia si echipa de campanie a miliardarului american, informeaza AFP. "Daca presedintele va…

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa care sunt prioritatile partidului pe care il conduce. In acest sens, Tariceanu sustine ca a facut o lista in 10 puncte."Pe zona economica ne vom afirma mereu intentia de interventie minima a statului…

- "Impreuna, sa construim o America sigura, puternica si mandra", a lansat el in primul sau discurs despre "Starea Natiunii" urmarit in direct de zeci de milioane de telespectatori. Intr-un lung discurs sarac in detalii sau anunturi, liderul de la Casa Alba a adoptat un ton mai conciliant…

- Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare selectiva a unei analize preliminare, o tentativa de a sabota iesirea noastra din UE", a declarat secretarul de stat pentru Brexit, Steve Baker, in cadrul unei audieri in parlament. Studiul, realizat pentru Ministerul britanic pentru Brexit,…

- Uniunea Europeana “este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite”, a precizat luni Comisia Europeana. Reacția vine dupa ce presedintele american Donald Trump a atentionat UE sa se astepte…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita „sa reactioneze rapid si in mod adecvat, scrie The Associated Press.

- Uniunea Europeana va reactiona rapid daca Statele Unite restrictioneaza exporturile europene, avertizeaza Comisia Europeana, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a promis masuri pentru contracararea politicilor comerciale "foarte incorecte" ale Bruxellesului. Presedintele SUA,…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita ”sa reactioneze rapid si in mod adecvat”. scrie The Associated Press. Trump s-a declarat, intr-un interviu difuzat in weekend, iritat de politica comerciala a…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP. Purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Margaritis…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, intr-un interviu acordat postului britanic ITV, ca Uniunea Europeana este „foarte incorecta” in comertul cu Statele Unite si a avertizat ca aceasta situatie s-ar putea intoarce in detrimentul Uniunii.

- "Statele Unite nu vor mai tolera practici incorecte in comertul international", a spus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, in timpul interventiei sale la Forumul Economic International de la Davos, in Elvetia, potrivit Il Messaggero.

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV, relateaza AFP. In…

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti". Totodata, Trump a lansat…

- Statele Unite nu declanseaza conflicte comerciale, ci incearca sa egalizeze situatiile in comertul international si sa contracareze protectionismul chinez, inclusiv "amenintarile directe" in domeniul tehnologiei, a afirmat, la Forumul Economic Davos, secretarul american al Comertului, Wilbur Ross.

- Vicepresedintele american Mike Pence a dat luni asigurari, in fata parlamentului israelian, ca ambasada SUA la Ierusalim se va deschide pana la finalul lui 2019, in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, transmit AFP si DPA. Statele…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a apreciat luni ca 'exigentele' fata de europeni ale presedintelui american Donald Trump cu privire la acordul nuclear iranian 'seamana uneori cu niste ultimatumuri', informeaza AFP. 'Am constatat cu interes ca presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune catre…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN, relateaza News.ro. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat:…

- „In noiembrie, am inceput livrarea primelor avioane de lupta F52 și F-35. Avem un total de 52 și am livrat cateva inainte de termenul stabilit”, a spus Trump, miercuri, la Casa Alba, avand-o alaturi pe șefa Guvernului norvegian, Erna Solberg. Potrivit Washington Post, aeronavele F-52 pot fi vazute,…

- Statele Unite au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, a anuntat vineri site-ul de stiri Axios, preluat de Reuters, citand surse diplomatice occidentale a caror identitate nu este dezvaluita.Fondurile blocate reprezinta…

- Presedintele american Donald Trump a transmis pe Twitter ca saptamana viitoare va anunta ''premiile pentru fake news'' (stiri false), relateaza DPA. Trump, care deseori ridiculizeaza relatarile media critice fata de administratia sa, spunand ca sunt ''fake news'',…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- De asemenea, o serie de alegeri prezidențiale sau legislative in puncte „fierbinți” ale mapamondului – Egipt, Irak, Mexic, Brazilia, Cambodgia- prevestesc un an foarte interesant, scrie jurnalul.ro. Test pentru „dictatorul” Orban In alegerile legislative din primavara, ungurii vor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat vineri amenintarea ca va reduce asistenta acordata tarilor care au votat la Adunarea Generala ONU impotriva deciziei sale privind statutul Ierusalimului, dar lideri ai tarilor arabe au declarat ca nu se tem, explicand ca nu primesc ajutor gratuit.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior, au discutat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Una dintre temele discutate a vizat consolidarea…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, decisa dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, Brexit si alegerea lui Donald Trump, scrie AFP, citata de Agerpres.

- Un acord de principiu legat de o tranzitie asigurand pentru un timp limitat un statu-quo in relatiile cu Uniunea Europeana "este de acum urgent", estimeaza acest raport elaborat de influenta comisie ce reuneste deputati de toate orientarile. Ei insista asupra necesitatii unei tranzitii care…

- Presedintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniti, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculosi" sa intre in Statele Unite, transmite AFP.Subliniind ca barbatul arestat in acest…