- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca administratia sa cunoaste faptul ca exista 12 baze de rachete balistice ascunse in Coreea de Nord, numind un articol New York Times pe aceasta tema ca fiind „alte stiri false” si „incorect”, scrie Politico.„Articolul din New York Times…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat marti cotidianul The New York Times, denuntand difuzarea unui material "imprecis" de tip "stire falsa" despre activitatile balistice ale Coreei de Nord. "Stirea din New York Times despre dezvoltarea de catre Coreea de Nord a bazelor balistice este…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca ''stirile false'' din media provoaca ''violenta'' in Statele Unite, la mai putin de o saptamana de la atacul sangeros comis la o sinagoga din Pittsburgh, statul Pennsylvania, cel mai grav atac antisemit comis vreodata…

- Coreea de Sud ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Coreei de Nord pentru a impulsiona relatiile diplomatice dintre cele doua tari si pentru a destinde criza nucleara, a declarat miercuri Ministrul de Externe sud-coreean, relateaza AP. Presedintele american Donald Trump a declarat ca Seulul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a raspuns miercuri ironic unei anchete jurnalistice publicate de The New York Times, care sustine ca el si-a construit o parte din avere prin practici fiscale frauduloase,...

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite...