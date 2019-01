Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a acuzat miercuri serviciile de informatii ale SUA ca sunt ''naive'' si ca ''se inseala'' in privinta Iranului, dupa ce a fost contrazis cu o zi inainte de sefii acestor servicii cu privire la axele majore ale politicii sale externe,…

- 'Sunt sigur ca, la un moment dat in viitor, presedintele Xi si cu mine, impreuna cu presedintele rus Putin, vom incepe sa discutam despre stoparea semnificativa a ceea ce a devenit 'o cursa importanta si incontrolabila a inarmarii'. Statele Unite au cheltuit 716 miliarde de dolari anul acesta. O…

- Drumuri distruse, cladiri fisurate, geamuri sparte, rafturi si dulapuri golite de continut, acesta este peisajul in urma puternicului cutremur, cu magnitudinea 7, care a zguduit vineri sudul statului american Alaska si a provocat panica in orasul Anchorage, relateaza sambata AFP, titrat de Agerpres.…

- "Noi regretam decizia administratiei americane de a anula intalnirea planificata a celor doi presedinti la Buenos Aires", a declarat el, citat de agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de France Presse."Acest lucru inseamna ca discutiile privind aspectele internationale si bilaterale…

- Donald Trump a urmarit indeaproape alegerile legislative din Statele Unite, informeaza Observator TV.Cum primele estimari arata ca Partidul Republican urmeaza sa pastreze controlul asupra Senatului, presedintele nu a ezitat sa comenteze pe Twitter rezultatele partiale. Un succes rasunator in aceasta…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirma intr-un scurt mesaj pe Twitter ca noaptea alegerilor a fost un "succes fantastic", in contextul in care rezultatele de pana acum indica faptul ca republicanii pastreaza controlul asupra Senatului, dar ar putea pierde majoritatea in Camera Reprezentanților."Succes…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat sambata ca presedintele american, Donald Trump, „a discreditat“ Statele Unite, adaugand ca Washingtonul ar fi ultimul perdant in reintroducerea sanctiunilor impotriva Teheranului, transmite AFP.

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat sambata ca presedintele american Donald Trump "a discreditat" SUA, spunand ca Washingtonul ar fi ultimul perdant in reintroducerea sanctiunilor impotriva Teheranului, relateaza AFP. "Acest nou presedinte american (...) a discreditat ceea…