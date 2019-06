Trump acuză NYT de trădare ''Va vine sa credeti ca ratatul New York Times tocmai a publicat un articol in care afirma ca Statele Unite cresc substantial atacurile cibernetice asupra Rusiei. Acesta este un act virtual de tradare din partea unui ziar candva mare, atat de disperat sa gaseasca o poveste, orice poveste, chiar daca este rea pentru Tara noastra ....'', a scris Trump pe Twitter.



"De asemenea, este fals!", a mai scris Trump, calificand presa drept "corupta" si repetand acuzatiile ca jurnalistii sunt "dusmani ai poporului". Trump, in razboi cu New York Times , in razboi cu New York Times



The New York Times,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat sambata The New York Times de comiterea unui "act virtual de tradare" prin publicarea de informatii potrivit carora Statele Unite ale Americii isi multiplica intruziunile digitale in reteaua electrica ruseasca, relateaza duminica AFP. ''Va vine sa…

- ''Va vine sa credeti ca ratatul New York Times tocmai a publicat un articol în care afirma ca Statele Unite cresc substantial atacurile cibernetice asupra Rusiei?", se întreaba președintele SUA pe Twitter.

- "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter.Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru…

- "Astazi am trimis o solicitare de oferta partenerilor nostri americani privind achizitia a 35 de avioane F-35A, impreuna cu un pachet logistic si de instruire", a scris Blaszczak pe Twitter.Statele Unite ar urma sa isi extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 la cinci tari, printre care…

- Sustinut de China, textul mentioneaza ca Consiliul de Securitate - in care Moscova detine un drept de veto - este singurul organism international care poate impune sanctiuni tarilor care nu respecta Conventia privind interzicerea armelor chimice.Proiectul noteaza ''cu ingrijorare politizarea…

- Cu ocazia primei sale întrevederi cu secretarul de stat american dupa încheierea anchetei (pe tema amestecului Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, n. red.), presedintele rus arboreaza o mina optimista, potrivit The Guardian, citat de Rador.Marti, Vladimir Putin i-a…

- Trucul favorit al Moscovei este sa creeze o criza geopolitica și apoi sa ofere asistența in rezolvarea acesteia, scrie Bloomberg, care noteaza ca o astfel de farsa a ținut in Siria, dar in Venezuela, autoritațile americane nu vor permite Rusiei sa-și atinga scopul. „Se pare ca, in Venezuela, Rusia…

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ancheta sa privind rolul Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 a furnizat detalii ample despre eforturile președintelui Donald Trump de a împiedica demersul, oferind democraților muniție din plin împotriva republicanilor,…