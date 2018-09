Trump acuza China de amestec in alegerile generale din noiembrie, din SUA

Aflat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, Donald Trump a acuzat China de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite.



Presedintele american nu a dat insa detalii.



"Din pacate, am constatat ca China incearca sa se amestece in viitoarele noastre alegeri din 2018", a declarat Trump, citat de Associated Press.



Conducatori ai serviciilor americane de informatii au avertizat deja ca alte tari ar putea sa incerce sa copieze modul in care s-a amestecat Rusia in alegerile prezidentiale americane…