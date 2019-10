Stiri pe aceeasi tema

- Fiona Hill, o fosta consiliera in domeniul politicii externe a Casei Albe, si-a exprimat ingrijorarea, intr-o audiere in Congres in ancheta in vederea destituirii lui Donald Trump, cu privire la faptul ca ambasadorul american la Uniunea Europeana (UE) Gordon Sondland poate reprezenta un risc la adresa…

- Ambasadorul SUA la UE, Gordon Sondland, se va prezenta, in pofida ordinului Departamentului de Stat, la audieri in Camera Reprezentantilor in ancheta care il vizeaza presedintele Donald Trump, afirma surse citate de site-ul de stiri Axios.com, potrivit Mediafax.Marcel Ciolacu da carțile pe…

- Administrația Trump a blocat marți audierea ambasadorului SUA la UE de catre democrații din Congres în cadrul investigațiilor care vizeaza punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, relateaza AFP. Donald Trump a justificat aceasta decizie calificând audierile organizate de opoziția…

- In cadrul anchetei lor vizand destituirea presedintelui american, pe care il acuza de abuz de putere in scopuri electorale personale, deputatii dirijati de democrati l-au audiat timp de mai bine de opt ore, cu usile inchise, pe Kurt Volker, trimis special al SUA pentru Ucraina pana la demisia sa…

- Donald Trump l-a folosit și pe Mike Pence impotriva lui Zelenski. Președintele SUA l-a instruit pe Pence sa nu participe in mai la depunerea juramantului omologului sau ucrainean, cand Zelenski avea nevoie de recunoaștere și sprinjing din partea Washingtonului. Conform Agerpres, Pence nu cunoștea…

- Iuri Lutenko - destituit in august de noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski - este suspectat ca a ”autorizat un business de pariuri ilegale”, a declarat pentru AFP o purtatoare de cuvant a Biroului de stat pentru anchete, Angelica Ivanova, informeaza news.ro.Ancheta a fost lansata…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…