Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a venit timpul sa-i aduca "acasa" pe soldatii americani desfasurati in Siria pentru a lupta impotriva gruparii Statul Islamic, relateaza AFP. Circa 2.000 de soldati americani se afla in prezent in nordul Siriei, in mare parte forte speciale prezente pentru lupta impotriva gruparii Statul Islamic si instruirea fortelor locale in zone cucerite de la jihadisti. "Acum am castigat, a venit timpul sa se intoarca", a afirmat liderul de la Casa Alba intr-o scurta inregistrare video postata pe contul sau de Twitter. "Baietii nostri, tinerele noastre,…