Primaria Constanta: Taxe pentru oficierea casatoriilor. Iata cand acestea nu se percep

Cuplurile care hotarasca sa se casatoreasca in cursul saptamanii nu au de achitat nicio taxa, daca oficierea se face in sediul Casei Casatoriilor.Taxa pentru oficiere in weekend este de 350 lei.Pentru zilele de weekend s au facut… [citeste mai departe]