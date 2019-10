Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a folosit piesa "Purple Rain" a lui Prince, joi, la un miting organizat in contextul campaniei sale electorale, la Target Center din Minneapolis, generand ulterior o reacție negativa din partea celor care administreaza moștenirea cantarețului american, potrivit tmz.com, potrivit Mediafax.Donald…

- PHOENIX. Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, a efectuat de curand o vizita in Statele Unite ale Americii. Cu aceasta ocazie, printre etapele din programul sau s-a aflat și un moment cu totul special. Samuel Caba a fost la sediul de campanie al Partidului Republican…

- Hitul ''Bohemian Rhapsody'', al celor de la Queen, continua sa doboare recorduri, la 44 ani de la lansare, clipul piesei devenind cel mai vechi videoclip care a ajuns la un miliard de vizualizari pe YouTube, informeaza miercuri BBC. El este primul videoclip muzical lansat in anii '70, sau…

- „Bohemian Rhapsody” a formatia Queen a stabilit un record devenind primul videoclip, lansat in anii ’70 sau de dinainte de anii ’90, care a depasit un miliard de vizualizari pe YouTube, potrivit Variety, citata de News.ro. Pentru a marca acest record, cei doi membri ai trupei ramasi in…

