- Presedintele american, Donald Trump, va incepe sambata o vizita in Japonia pentru o coordonare a actiunilor in fata provocarii reprezentate de Coreea de Nord si a strange legaturile intre cei doi principali aliati de pe o parte si de pe alta a Pacificului, transmite EFE potrivit Agerpres. Trump…

- Președintele american Donald Trump se va întâlni cu președintele sud-coreean Moon Jae-in în Coreea de Sud, în contextul summitului G20, care va avea loc la sfârșitul lunii iunie în Japonia, a informat miercuri Casa Alba, relateaza Mediafax citand site-ul agenției…

- In zorii zilei de sambata, Kim Jong-un a venit cu o noua «surpriza», in total dezacord cu gesturile recente, intalnirile cu lideri mondiali prin care lasase impresia ca dorește realmente denuclearizarea peninsulei coreene. Media sud-coreeana, cea japoneza și agențiile internaționale de presa au anunțat…

- Al 45-lea presedinte al SUA va ajunge in "Tara soarelui rasare" la inceputul lunii mai, cand se va intalni cu noul imparat al niponilor, Naruhito. Donald Trump va avea onoarea de a fi primul sef de stat care se intalneste cu noul imparat al Japoniei. In aceste zile, la Washinghton este prezent premierul…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

- Presedintele american Donald Trump a plecat luni de la Washington catre Vietnam, la al doilea sau summit cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un, dupa ce a indemnat din nou regimul stalinist izolat la ”denuclearizare”, relateaza AFP.Avionul prezidential american Air Force One a decolat de la…