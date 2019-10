Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni decretul prin care Statele Unite impun sanctiuni tintite impotriva a trei ministri turci, in scopul de a convinge Turcia sa puna capat „imediat” ofensivei din nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, aliate ale trupelor americane in lupte cu organizatia…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va semna ''in curand'' un decret care autorizeaza impunerea de sanctiuni unor lideri turci si ca va creste taxele vamale la importurile de otel ca raspuns la ofensiva lansata de Ankara impotriva kurzilor in Siria, relateaza AFP. "Voi…

- Uniunea Europeana a condamnat luni operatiunea militara declansata la 9 octombrie de Turcia in nord-estul Siriei si pregateste sanctiuni impotriva forajelor ilegale efectuate de Turcia in largul Ciprului, au anuntat ministrii de externe ai tarilor membre UE intr-o declaratie

- Donald Trump a autorizat, fara sa le activeze deocamdata, sanctiuni foarte ferme impotriva Turciei, care desfasoara o ofensiva in nordul Siriei contra unei militii kurde, a afirmat vineri in cursul unei conferinte de presa secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, noteaza AFP. Acest decret…

- 'Asculta, Uniunea Europeana! Nu poti eticheta operatiunea noastra drept o invazie', a declarat Erdogan la Ankara. 'Atunci vom deschide portile si vom trimite 3,6 milioane de refugiati', a continuat presedintele turc, insistand ca operatiunea militara din Siria are ca obiectiv doar 'eliminarea terorii'.…

- Ministerul Apararii turc a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea lansarii unei operatiuni militare impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, pe fondul confuziei de la Washington in contextul in care

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- „Daca Statele Unite vor avea o atitudine ostila fata de noi, vom lua contramasuri, asa cum le-am transmis. Nu este o amenintare sau cacealma”, a declarat Cavusoglu intr-un interviu acordat TGRT Haber. „Nu suntem o tara care se va supune celor care arata animozitate fata de Turcia”, a adaugat el.