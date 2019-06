Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis joi sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, dar si de PNL si USR, privind Legea pentru elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040", transmite Agerpres. Seful statului sustinea, in sesizarea transmisa la CCR, ca,…

- Succesul Bosniei si Hertegovinei in procesul de aderare europeana contribuie la stabilitatea si prosperitatea Balcanilor de Vest, dar si ale Uniunii Europene in ansamblu, a declarat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila, care a avut, la Palatul Victoria, o intrevedere cu premierul acestei tari, Denis…

- Președintele rus a promulgat miercuri o lege controversata care urmarește sa creeze in Rusia un “internet suveran” izolat de marile servere mondiale. Detractorii sai denunța un mijloc de intarire a controlului autoritaților asupra netului, potrivit Le Temps, citat de Rador. Vladimir Putin a promulgat…

- Serbia si Kosovo s-au acuzat marti reciproc pentru esecul discutiilor purtate luni la Berlin la un summit privind Balcanii, desi au manifestat deschidere fata de posibilitatea reluarii procesului de normalizare a relatiilor, o noua intalnire urmand sa fie organizata pe 1 si 2 iulie de catre Franta…

- "Ne dam seama ca intreaga escapada cu Acordul de la Prespa a fost planificata de dragul implicarii mai rapide a Macedoniei in NATO. Situatia ni se pare destul de clara: tara este impinsa in alianta. Acest lucru are un efect negativ asupra securitatii europene si a stabilitatii in regiunea Balcanilor",…