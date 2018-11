Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat vineri ca a terminat de scris raspunsurile solicitate in investigatia privind ingerintele electorale ruse si presupusele contacte cu Moscova, dar liderul de la Casa Alba a precizat ca scrisoarea nu a fost inca trimisa.

- ''Este vorba de continuitate, ancheta Mueller va continua'', a declarat Kellyanne Conway pentru canalul de televiziune Fox News.Conway a adaugat ca procurorul general-adjunct Rob Rosenstein ramane in functie, iar functia de procuror general va fi asigurata temporar de Matt Whitaker, fostul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca incearca mereu sa spuna adevarul, atunci cand poate, desi presa si oponentii l-a acuzat de mai multe ori pe liderul de la Casa Alba ca minte si distorsioneaza adevarul, relateaza postul BBC, citand ABC News.

- Președintele SUA, Donald Trump, declara ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este, probabil, ”implicat in asasinate și otraviri” peste granițele Rusiei, dar pe el nu-l intereseaza foarte mult, avand in vedere ca in SUA ”nu se intampla așa”. Liderul de la Casa Alba și-a spus parerea intr-un interviu…

- Președintele american Donald Trump a declasificat luni un dosar legate de primele zile ale anchetei FBI privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, inclusiv porțiuni ale unui mandat secret de supraveghere și mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, relateaza The Associated Press…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru agentia Bloomberg ca este de parere ca investigatia coordonata de procurorul special Robert Mueller privind ingerintele electorale ruse este "ilegala".

- Presedintele american Donald Trump a calificat duminica ancheta privind ingerinta rusa in alegeri drept "mccarthy-ism de cea mai joasa speta", reafirmand ca a autorizat un avocat de la Casa Alba sa coopereze cu investigatorii deoarece "nu are nimic de ascuns", relateaza AFP. "Studiati-l pe raposatul…