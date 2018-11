Stiri pe aceeasi tema

- ''Este vorba de continuitate, ancheta Mueller va continua'', a declarat Kellyanne Conway pentru canalul de televiziune Fox News.Conway a adaugat ca procurorul general-adjunct Rob Rosenstein ramane in functie, iar functia de procuror general va fi asigurata temporar de Matt Whitaker, fostul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca incearca mereu sa spuna adevarul, atunci cand poate, desi presa si oponentii l-a acuzat de mai multe ori pe liderul de la Casa Alba ca minte si distorsioneaza adevarul, relateaza postul BBC, citand ABC News.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…

- Președintele SUA, Donald Trump, declara ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este, probabil, ”implicat in asasinate și otraviri” peste granițele Rusiei, dar pe el nu-l intereseaza foarte mult, avand in vedere ca in SUA ”nu se intampla așa”. Liderul de la Casa Alba și-a spus parerea intr-un interviu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca este de parere ca fostul director al echipei sale de campanie electorala, Paul Manafort, care a acceptat sa coopereze cu procurorii in investigatia privind ingerintele ruse in scrutinul din 2016, va spune adevarul, relateaza agentia Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declasificat luni un dosar legate de primele zile ale anchetei FBI privind ingerintele Rusiei in alegerile din 2016, inclusiv porțiuni ale unui mandat secret de supraveghere și mesaje text ale fostului director al FBI, James Comey, relateaza The Associated Press…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…

- Presedintele american Donald Trump a calificat duminica ancheta privind ingerinta rusa in alegeri drept "mccarthy-ism de cea mai joasa speta", reafirmand ca a autorizat un avocat de la Casa Alba sa coopereze cu investigatorii deoarece "nu are nimic de ascuns", relateaza AFP. "Studiati-l pe raposatul…