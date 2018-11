Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul sarbatorilor de iarna a inceput oficial la Casa Alba luni, cand presedintele Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump au intampinat traditionalul brad de Craciun pentru 2018, relateaza CNN. Bradul a ajuns in zona Nord Portico a Casei Albe, fiind transportat intr-o caleasca decorata ca in fiecare…

- De la venirea sa la putere, in ianuarie 2017, presedintele american Donald Trump, care si-a inmultit atacurile extrem de virulente impotriva mass-media, a refuzat sa participe la aceste eveniment, o ruptura fata de predecesorii sai, deopotriva democrati si republicani. Acest dineu de gala celebreaza…

- Donald Trump nu imparte umbrela de ploaie cu nimeni, faptul fiind confirmat luni de un incident care a avut loc in fata jurnalistilor prezenti la Casa Alba, cand presedintele american nu a avut nicio retinere in a o lasa pe Melania in ploaie, pastrand umbrela doar pentru sine, noteaza miercuri site-ul…

- Presedintele american Donald Trump i-a ''multumit'' sambata omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan ''pentru ajutorul'' dat dupa eliberarea pastorului american Andrew Brunson dupa o lunga detentie in Turcia, transmit Reuters si AFP. Pastorul Brunson, care se afla in…

- Guvernul irlandez a comunicat ca vizita lui Donald Trump in Irlanda programata in noiembrie a fost amanata din cauza unor probleme legate de program. Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, pare sa contrazica acest lucru, specificand ca o decizie nu a fost luata inca, scrie The Guardian,…