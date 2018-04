Trump a lansat un nou atac impotriva Amazon: Aceasta inselatorie trebuie sa inceteze Presedintele american Donald Trump a lansat sambata un al doilea atac impotriva Amazon.com, acuzand cel mai mare retailer online din lume ca beneficiaza de preturi incorect de mici din partea postei americane si ca nu plateste suficiente taxe.



Comentariile postate de Trump pe Twitter reitereaza criticile de joi la adresa companiei, care au fost determinate de un articol publicat de site-ul de stiri Axios, potrivit caruia presedintele este obsedat de Amazon si analizeaza modalitati prin care sa limiteze puterea companiei, posibil prin legi federale antitrust sau referitoare la concurenta.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat joi ingrijorarea ca grupul Amazon al lui Jeff Bezos, declarat in martie de Forbes nr. 1 in topul averilor pe plan mondial, plateste impozite prea mici. "Mi-am exprimat preocuparile cu privire la Amazon inca dinainte de alegeri. Spre deosebire…

- Presedintele Donald Trump a reluat joi criticile la adresa Amazon.com, acuzand compania ca nu plateste destule taxe si distruge micile afaceri. Actiunile platformei de comert online au continuat sa scada. "Mi-am exprimat nemultumirea fata de Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire…

- Actiunile Amazon.com au scazut miercuri cu pana la 7,4%, reducand capitalizarea gigantului de comert online cu 53 de miliarde de dolari, in urma unui avertisment al presedintelui Donald Trump, care a indicat posibila intentie a acestuia de a schimba regimul fiscal de care beneficiaza compania.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca il va inlocui pe secretarul pentru Veterani David Shulkin cu Ronny Jackson, care este in prezent medicul presedintelui, scrie CNN, conform news.ro.Trump i-a multumit lui Shulkin pe Twitter pentru „serviciile aduse tarii noastre si veteranilor…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe ministrul veteranilor de razboi anuntand pe Twitter numele succesorului acestuia, medicul militar al Casei Albe, relateaza AFP.Foto: (c) Manuel Balce Ceneta / AP "Sunt foarte bucuros sa anunt ca intentionez sa il desemnez…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a înlocuit miercuri pe ministrul veteranilor de razboi anuntând pe Twitter numele succesorului acestuia, medicul militar al Casei Albe, relateaza AFP."Sunt foarte bucuros sa anunt ca intentionez sa îl desemnez pe foarte respectatul…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a inlocuit miercuri pe ministrul veteranilor de razboi anuntand pe Twitter numele succesorului acestuia, medicul militar al Casei Albe, relateaza AFP. Foto: (c) Manuel Balce Ceneta / AP "Sunt foarte bucuros sa anunt ca intentionez…

- Trump ar fi vorbit despre folosirea legilor antitrust pentru a "a lua in vizor" compania condusa de miliardarul Jeff Bezos, intrucat este ingrijorat ca vanzatorii mici din retail sunt scosi de pe piata de Amazon, a relatat site-ul Axios, citand cinci surse care ar fi discutat aceasta chestiune cu presedintele…

- Presedintele Donald Trump este „obsedat” cu Amazon, arata un nou raport, si cauta masuri legale pentru a dobori gigantul, potrivit Business Insider. Potrivit lui Jonathan Swan, de la publicatia Axios, Trump crede ca Amazon este o forta negativa pentru retailerii locali si vrea sa gaseasca…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe neoconservatorul John Bolton, un analist la Fox News, in postul foarte influent de consilier pe probleme de securitate nationala la Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . Numirea sa are loc in momentul abordarii unor negocieri istorice cu Coreea de…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat ca este pregatit sa depuna marturie in fata procurorului special Robert Mueller, insarciat cu ancheta cu privire la o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia, scrie AFP, conform news.ro.”Da, mi-ar placea sa o fac”, a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat ”bolnavi” la originea mai multor atentate cu bomba in Texas, in ultimele saptamani, o serie comisa de acelasi autor, dar fara ”legatura aparenta” cu terorismul, relateaza AFP. Politia din Austin a anuntat marti seara (ora locala) o noua explozie, dupa care…

- Cobb a facut aceste precizari duminica, dupa ce Trump a formulat critici referitor la comisia de ancheta condusa de Mueller. "In raspuns la speculatiile din media si intrebarile pe acest subiect adresate administratiei, Casa Alba confirma din nou ca presedintele nu ia in considerare si…

- Donald Trump a atacat duminica – in mod virulent – integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP. La doua zile dupa concedierea fostului…

- Zvonuri privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster circula de mai multe saptamani in mass-media americane. Insa de aceasta data, Trump a luat decizia de a-l demite "si discuta intens cu potentialii inlocuitori ai acestuia", a scris Washington Post, citand cinci surse "informate in legatura…

- Donald Trump a luat decizia de a-l demite pe consilierul sau de securitate nationala, generalul H.R. McMaster, sustine Washington Post, care a adauga ca presedintele american intentioneaza sa renunte si la alti oficiali, dupa ce marti l-a inlaturat din functie pe secretarul de Stat Rex Tillerson.…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit pe Larry Kudlow, un fost consilier economic informal in timpul campaniei prezidentiale din 2016, in functia de consilier prezidential pentru Afaceri Economice, informeaza site-urile posturilor CNN si CNBC. Potrivit unor surse, Donald Trump i-a…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a demis pe Rex Tillerson din functia de secretar de stat, potrivit cotidianului Washington Post. Trump a confirmat, intr-o postare pe Twitter, ca il va inlocui pe Tillerson cu actualul sef al CIA, Mike Pompeo.

- Presedintele SUA a anuntat ieri , pe Twitter, ca seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, va fi inlocuit din functie cu actualul director al Agentiei Centrale de Informatii, Mike Pompeo. Locul lui Pompeo va fi luat de adjunctul sau, Gina Haspel. Moscova a reactionat ironic: nimeni nu a acuzat inca…

- Presedintele american Donald Trump a precizat, sâmbata, ca discutiile cu nord-coreenii sunt în desfasurare pentru a stabili data si locul întâlnirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, relateaza site-ul BBC News. „Întelegerea cu Coreea de…

- Anuntul a fost facut la Casa Alba si urmeaza unei serii de contacte intre Coreea de Nord si Coreea de Sud. Kim Jong Un s-a angajat de asemenea sa lucreze la "denuclearizarea" peninsulei coreene si a promis sa se abtina de la orice "nou test nuclear sau de racheta", a spus oficialul sud-coreean,…

- Secretarul general adjunct al PNL Cristi Barbu: “E o decizie corecta. Era de asteptat ca va fi achitat” in Politic / Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, luni, 5 martie, in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii…

- Autoritatile ucrainene au anuntat duminica aceasta ca au remediat penuria de gaz din tara dupa refuzul Rusiei de a-si relua livrarile, situatie care a suscitat ingrijorarea europenilor, in plin val de frig, informeaza AFP si Unian. "Avem o crestere neta a livrarilor de gaz din UE, din Polonia, Slovacia…

- "De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa ancheteze cu privire la posibile abuzuri legate de Fisa?", s-a intrebat Trump pe Twitter, referindu-se la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), care reglementeaza conditiile in care este plasata sub supraveghere o persoana. "Asta va fi fara…

- Doua persoane au fost ranite de gloante in noaptea de joi spre vineri in campusul unei universitati din Louisiana, in sudul Statelor Unite, a anuntat conducerea institutiei, precizand ca locul a fost de atunci securizat, informeaza AFP. "Politia universitatii confirma ca un incident implicand mai…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca profesorii inarmați ar putea impiedica atacurile din școlile americane, așa cum a fost cel de saptamana trecuta, in urma caruia 17 persoane au murit in Florida, scrie BBC News. Profesorii care ar avea asupra lor un pistol ascuns ar putea pune capat repede…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru interventie in alegeri si in procesul electoral american, a relatat Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele a fost informat despre…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat vineri ca inculparea unor cetateni rusi pentru amestecul in alegerile din SUA dovedeste ca personalul sau de campanie nu a gresit cu nimic, informeaza DPA. Un juriu federal din Statele Unite a decis vineri inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii…

- Un tanar orfan, in varsta de 19 ani, cu un trecut tuluburat si detinator al unei pusti de tip AR-15, a fost inculpat joi de 17 capete de omor premeditat, dupa ce a fost interogat mai multe ore de catre autoritati ale statului si federale, in urma celui mai sangeros atac armat comis intr-o sacoala americana…

- Presedintele SUA Donald Trump a abordat subiectul violentei domestice pe Twitter, unde a apreciat ca simple acuzatii pot ruina o viata si s-a intrebat: "Oare nu mai exista un proces?", relateaza News.ro.Presedintele american a adaugat: "Vietile oamenilor sunt distruse de niste…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Secretarul personalului de la Casa Alba, Rob Porter, a demisionat dupa ce a fost acuzat public de doua foste sotii de violenta conjugala, informeaza joi AFP. 'Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si in performantele sale', a declarat miercuri…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP.Cu aceasta ocazie, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat gata sa-si seara scuze pentru ca a preluat in noiembrie pe contul sau de Twitter niste inregistrari video antimusulmane postate de o grupare britanica...

- Presedintele american Donald Trump ar fi cerut, în luna iunie a anului 2017, demiterea procurorului special Robert Mueller, apoi ar fi renuntat la demers dupa ce un consilier al Casei Albe a refuzat sa transmita aceasta directiva, potrivit unor surse citate de cotidianul

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600. "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- SUA nu vor construi niciodata un zid de-a lungul intregii granite intre Statele Unite si Mexic, a declarat miercuri seful de cabinet al Casei Albe, John Kelly, intr-o intalnire cu alesi democrati, relateaza dpa. Kelly a facut aceasta declaratie intr-o intalnire cu usile inchise cu reprezentanti…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca SUA isi vor muta intr-un an ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, relateaza dpa. Calendarul inaintat de premierul israelian diferita drastic de cel lansat de oficiali ai Casei Albe, care au spus ca o astfel de miscare ar dura 3-4 ani, din…

- Presedintele american Donald Trump i-a multumit emirului Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, pentru eforturile depuse de statul sau privind combaterea terorismului, potrivit unui comunicat al Casei Albe, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de mediafax.

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca programul DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), care permitea unui numar de circa 690.000 de tineri imigranti sa munceasca si sa studieze legal in SUA, asa-numitii 'Dreamers', este "probabil mort", informeaza duminica AFP. …

- Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, ofera 33 de milioane de dolari in burse scoalare, pentru imigrantii fara documente, absolventi de liceu in Statele Unite, transmite TheDreamUS, un grup educational non-profit, potrivit Wall Street Journal. Bursa, infiintata de Jeff si MacKenzie Bezos,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut o gafa de proporții, anunțand public livrarea catre Norvegia a unor avioane care nu exista decat in jocul video „Call of Duty”, scriu jurnaliștii de la Washington Post.

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul sau in permanenta',…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica, pe Twitter, urari de Anul Nou americanilor, subliniind ca impreuna vor face "America mareata din nou", potrivit news.ro. "Ce an a fost, si suntem abia la inceput. Impreuna facem America mareata din nou! La multi ani!", a scris Trump pe Twitter.