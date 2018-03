Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat sâmbata ca președintele american Donald Trump va calatori în Peru și Columbia luna viitoare. Este vorba de prima sa vizita în America Latina. În aceeași declarație, Casa Alba afirma ca domnul Trump va participa la Summit of the Americas,…

- Face ce face presedintele american și ajunge in centrul scandalului... Mai exact, Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa in timpul unui miting care a avut loc sambata, in Pennsylvania.

- Presedintele se afla la miting pentru a-l sustine pe candidatul republican Rick Saccone la alegerile din cadrul statului. In timpul discursului sau, Trump si-a informat publicul ca a participat la „Meet the Press" in 1999, pentru a discuta despre viziunea lui asupra Coreei de Nord si a caracterizat…

- Presedintele american Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii "Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa in timpul unui miting care a avut loc sambata, in Pennsylvania.Trump l-a numit pe Todd "a sleeping son of a bitch” ("un fiu de catea adormit”,…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat joi cresterea cu 25% a taxelor pe importurile de otel si cu 10% a celor pentru importurile de aluminiu, semnand ordinele care autorizeaza introducerea acestor tarife. “Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va fabrica de otel in America si veti beneficia…

- Presedintele american Donald Trump a salutat semnalele de deschidere ale Coreei de Nord asupra unui eventual dialog cu Statele Unite, totodata apeland la prudenta in asteptarea pasilor concreti. Conducatorii celor doua Corei ar trebui sa se intalneasca pentru o intalnire la varf in Zona Demilitarizata…

- Presedintele american Donald Trump asigura: Casa Alba functioneaza ca o masinarie bine unsa, relateaza France Presse. Potrivit celui de-al 45-lea presedinte al SUA, cascada de plecari din cadrul echipei sale apropiate nu reprezinta decat un semn de functionare normala in West Wing, (Aripa de Vest),…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, în schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de Reuters.

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Presedintele american, Donald Trump, a fost sambata tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele unui criminal, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc, relateaza AFP. "Tuturor…

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Alba pe 5 martie, au declarat vineri oficiali americani, relateaza Reuters. 'Presedintele (Trump) are o relatie extraordinara cu premierul (Netanyahu) si asteapta cu nerabdare sa il intalneasca',…

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump crede ca atat palestinienilor si cat si israelienilor le lipseste vointa de a incheia un acord care sa puna capat indelungatei lor confruntari, impresie marturisita de liderul de la Casa Alba intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Israel Hayom (Israel…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a laudat pe Rob Porter, un fost membru din staff-ul sau care si-a dat demisia saptamana aceasta din cauza acuzatiilor de violenta domestica, scrie BBC. „Ii uram toate cele bune. A muncit foarte mult”, a spus Trump despre Porter.Una dintre fostele sotii…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AFP conform News.ro . ”Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale”, a declarat miercuri o…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a declasificat o nota confidentiala si controversata elaborata de un ales republican, care critica practicile FBI impotriva Partidului Republican in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2016, deschizand

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca un acord privind situatia celor 700.000 de asa-numiti visatori (imigranti), adusi in SUA in mod ilegal drept copii, "ar putea foarte bine sa nu se intample" pana pe 5 martie, cand programul care ii protejeaza impotriva deportarii va expira, scrie…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un apel sambata la o "actiune decisiva" impotriva talibanilor, care au revendicat un atentat cu o ambulanta-capcana facand cel putin 95 de morti si 158 de raniti in capitala Afganistanului, Kabul, relateaza AFP. "Condamn atentatul ticalos cu…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizand ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al Kremlinului, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc (NRA) pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige scrutinul prezidential din SUA, afirma surse de la Washington. - continua…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a descris planul de pace pentru Orientul Mijlociu al omologului sau american, Donald Trump, drept "insulta secolului", insistand ca palestinienii nu vor accepta acest plan, informeaza site-ul postului BBC News.

- 'In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici', a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN, relateaza News.ro. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat:…

- Presedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu publicat joi de ziarul Wall Street Journal ca are "probabil" o relatie buna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. "Probabil am o relatie foarte buna cu Kim Jong Un. Am relatii cu oameni. Cred ca sunteti surprinsi",…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea reveni, teoretic, in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, scrie AFP.

- Organizatia iraniana pentru energie atomica a anuntat miercuri ca o reimpunere a sanctiunilor de catre SUA ar insemna o incalcare a acordului nuclear international incheiat de Teheran, adaugand ca Republica Islamica are capacitatea sa creasca semnificativ imbogatirea uraniului, relateaza Reuters.…

- Președintele american Donald Trump a raspuns acuzațiilor privind instabilitatea sa mintala, sugerand ca este de fapt un geniu. ”De fapt, pe parcursul vieții mele, cele doua mari calitați ale mele au fost stabilitatea mintala și faptul ca sunt foarte deștept”, a scris acesta pe Twitter. „Escroaca de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj video in care le multumeste tarilor care au sustinut decizia sa de mutare a ambasadei din Israel in Ierusalim. Gestul Casei Albe a creat valuri de proteste in lumea araba.

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti ca va reduce ajutorul financiar american acordat palestinienilor pe motiv ca nu par interesati de negocierile pentru pace pe care Casa Alba doreste sa le relanseze, scrie AFP.

- Președintele american, Donald Trump, a acuzat marți Departamentul de Justiție din SUA ca ar face parte din „statul paralel”, cerand totodata punerea sub acuzare a fostului director FBI, James Comey și a unui asistent al fostei secretare de stat, Hillary Clinton, potrivit Associated Press.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' intre Rusia si SUA, intr-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sambata Kremlinul, potrivit AFP, EFE si DPA.Citește și: Lovitura pentru…

- Presedintele american Donald Trump a primit, in Ajun, apeluri telefonice din partea mai multor copii pe care i-a intrebat ce-si doresc de Craciun, dar a dezvaluit si lucrurile care se afla pe lista lui.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a reiterat vineri amenintarea ca va reduce asistenta acordata tarilor care au votat la Adunarea Generala ONU impotriva deciziei sale privind statutul Ierusalimului, dar lideri ai tarilor arabe au declarat ca nu se tem, explicand ca nu primesc ajutor gratuit.

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca nu intentioneaza sa-l demita pe Robert Mueller, procurorul special care coordoneaza investigatiile privind ingerintele Rusiei in campania electorala din 2016 si presupuse contacte intre apropiati ai liderului de la Casa Alba si oficiali rusi.

- O judecatoare federala din statul american Pennsylvania a blocat vineri o decizie a administratiei lui Donald Trump care anula o dispozitie a Legii 'Obamacare' ce obliga companiile sa garanteze mijloace de contraceptie in asigurarea de sanatate a angajatilor, relateaza AFP.Citește și: Prins…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri regretul ca Rusia nu se alatura eforturilor Statelor Unite si ale Chinei pentru a accentua presiunea asupra Coreii de Nord in privinta programelor sale militare, transmite AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutând "sa lucreze împreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, într-un comunicat citat de Reuters.…

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa "merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume", potrivit KCNA.La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM)…

- Președintele SUA, Donald Trump, a semnat luni o directiva in baza careia astronauții americani vor fi trimiși din nou pe Luna și chiar pe Marte, se menționeaza intr-un anunț al Casei Albe citat de agenția Reuters. 'Directiva Politicii Spațiale' dispune NASA 'sa conduca un program inovativ…