- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a felicitat-o pe Nancy Pelosi, liderul opozitiei din Camera Reprezentantilor, in conditiile in care rezultatele partiale indica o probabila majoritate democrata in aceasta camera, a anuntat Drew Hammill, adjunctul sefului de cabinet al lui Pelosi.

- Americanii s-au ingramadit marti sa voteze intr-un numar neasteptat de mare la sectiile de votare cu ocazia asa numitelor „alegeri la jumatate de mandat”, intr-un scrutin in care tara va decide daca politicile presedintelui Donald Trump sunte cele potrivite.

- Democratii au obtinut marti seara primele succese in alegerile de la jumatate de mandat, ceea ce le permite sa spere la o revansa politica la doi ani dupa alegerea-soc a lui Donald Trump, cu 38 de mandate la 45 la Senat - unde majoritatea este 51 de mandate, si 85 de mandate la 99 la Camera Reprezentantilor,…

- Presedintele american Donald Trump isi afiseaza increderea inaintea alegerilor de la jumatate de mandat, marti, care vor stabili majoritatea in Congres in ultimii doi ani ai mandatului sau, iar democratii spera la prima revansa politica, relateaza AFP preluat de news.roSe aduna nori negri…

- Partidul Democrat din Statele Unite are sanse reale de a obtine majoritatea in Camera Reprezentantilor, iar republicanii ar putea mentine controlul asupra Senatului, presedintele Donald Trump admitand ca exista riscul unui esec partial, comenteaza agentia Bloomberg si cotidianul The New York Times.

- Presedintele american Donald Trump priveste deja spre scrutinul prezidential din 2020, prin discursurile pasionale in fata unor multimi surescitate si prin atacurile asupra unor potentiali adversari, in campania pentru alegerile de la mijloc de mandat din SUA, comenteaza AFP, informeaza AGERPRES . Cu…