- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite si l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu ca Emmanuel vrea…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca Rezerva Federala (Fed) estea prea mandra sa isi recunoasca greseala si ca trebuie sa reduca dobanzile ”mai mult si mai repede” pentru ca Statele Unite sa fie mai competitive fata de alte tari, transmite Reuters.

- Președintele american Donald Trump se va întâlni luni cu omologul sau din Guatemala, Jimmy Morales, la Casa Alba, unde va discuta despre imigrație și securitate, a informat vineri administrația prezidențiala a Statelor Unite, relateaza Reuters citat de Mediafax.Surse din Guvern au informat…

- Președintele american Donald Trump a criticat vineri alianța militara dintre Statele Unite și Japonia, catalogând-o drept neechilibrata, înaintea Summitului Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20) din Japonia, scrie Mediafax, citând Reuters. „Daca Japonia este…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi Iranul impotriva retragerii din tratatul nuclear semnat in 2015, adaugand ca va ține discuții privind eforturile de a evita escaladarile tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Aliații…

- Rusia a retras consilieri cheie pe aparare din Venezuela, o umilința pentru președintele Nicolas Maduro în timp ce Moscova cântarește greu în capacitatea de rezistența, la nivel economic și politic, a liderului venezuelean în fața presiunii din ce în ce mai mare a SUA,…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a afirmat vineri ca va raspunde „cu mare prudenta” amenintarilor omologului sau american, Donald Trump, de a impune taxe pentru bunurile mexicane care intra in Statele Unite si a cerut mexicanilor sa fie uniti in fata acestei provocari, relateaza Reuters…