Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a luat decizia de a-si retrage trupele din Siria intr-o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara s-a angajat sa continue lupta impotriva jihadistilor, a relatat vineri cotidianul turc Hurriyet, relateaza Agerpres…

