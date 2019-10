Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba și-a suspendat abonamentele la New York Times și Washington Post, președintele american Donald Trump susținând ca cele doua ziare sunt mincinoase la adresa sa, relateaza AFP.„Nu ne-am mai reînnoit abonamentele”, a declarat joi, pentru AFP, Stephanie Grisham,…

- Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Donald Trump, a vorbit duminica seara, in contextul crizei provocate de discuția telefonica dintre Trump și Zelenski, despre ”afacerile” pe care Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte al SUA, le-a avut in Romania, și a promis sa vina cu dezvaluiri. Nu este,…

- Informatorul care a dezvaluit ca Donald Trump a cautat sustinere din partea unui guvern strain pentru a fi reales si ca s-a cautat musamalizarea acestei actiuni de catre Casa Alba este un ofiter CIA detasat la un moment dat la Casa Alba, sustin trei persoane care stiu cine este acesta, potrivit The…

- Agenția Centrala de Informații (CIA) a catalogat, luni seara, drept false și nechibzuite informațiile prezentate de CNN potrivit carora un spion american de top a fost extras din Rusia din cauza ca președintele Donald Trump a gestionat greșit în mod repetat informații secrete și ar fi putut sa…

- Dupa cum au informat luni CNN si The New York Times, Agentia Centrala de Informatii (CIA) si-a retras agentul de top din Rusia in 2017, la cateva luni de la sosirea la Casa Alba a lui Donald Trump, considerand ca securitatea acestuia ar fi putut fi compromisa. Informatorul in cauza ar fi Oleg Smolenkov,…

- Statele Unite vor reduce numarul militarilor americani din Afganistan la nivelul de 8.600, a anuntat joi seara presedintele Donald Trump, în contextul progreselor înregistrate de Washington în negocierile cu insurgentii talibani, informeaza Mediafax citând Associated Press. Donald…

- Casa Alba a tinut sa faca luni clarificari in legatura cu o declaratie a presedintelui Donald Trump, care a spus anterior ca sotia sa, Melania Trump, s-ar fi intalnit in secret cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, potrivit dpa. In cursul unei conferinte de presa, Trump a spus ca Prima Doamna a SUA a…

- La doar câteva ore dupa ce președintele Donald Trump a spus duminica ca are îndoieli legate de razboiul comercial pe care SUA îl poarta cu China, Casa Alba a insistat sa explice comentariul liderului, deoarece acesta a fost "interpretate greșit", scrie CNBC. "În…